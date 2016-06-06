Соглашение о сотрудничестве подписано между Нацбиблиотекой Беларуси и Постоянным Комитетом Союзного государства

Новости Беларуси. К 500-летию белорусского книгопечатания. Страна готовится к принятию гостей в качестве всемирной столицы книги. Пять столетий назад, в 1517 году, Франциск Скорина основал в Праге типографию и издал кириллическим шрифтом «Псалтырь».

Масштабная подготовка к знаковому событию уже ведется. Это и скориновские проекты, и предстоящий День белорусской письменности. К юбилею приурочено и множество тематических мероприятий в Национальной библиотеке. К слову, любителей книги ждет немало совместных российско-белорусских проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Будем переиздавать книгу Симеона Полоцкого, мы сейчас думаем над тем, чтобы Франциска Скорину тоже. Посмотреть, в каком виде, что можно было бы, как откликнуться на это событие и что для этого сделать.