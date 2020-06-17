Не на словах, на деле. Дворцы и замки Беларуси: как выглядят уже восстановленные, а какие только собираются реставрировать?

Новости Беларуси. Еще несколько объектов исторического наследия отреставрируют в 2020 году в Беларуси. Только четырем таким жемчужинам государство выделяет 3 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об усадебно-парковом ансамбле в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанском и Кревском замках, костеле в Мстиславле. При этом продолжается реставрация четырех знаковых исторических сооружений: Новогрудского замка, бывшего замка Сапеги в Гольшанах, фрагментов замка в Креве и Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. К слову, на днях ход реставрационных работ лично оценил Президент страны, побывав там с визитом.

О том, как в Беларуси в последние годы заботятся о сохранении архитектурно-исторического наследия – а в такой государственный список, напомню, включены более 5 500 объектов, расскажет Евгений Поболовец. Авторская рубрика «Ближе к делу». Евгений Поболовец, корреспондент:

На этот раз мы вспомним самые значимые, на наш взгляд, исторические объекты Беларуси, которые были отреставрированы или получили новый функционал в последнее время. Итак, это рубрика «Ближе к делу».

Год 2019. Коссовский дворец Завершена первая 11-летняя реставрационная эпопея памятника архитектуры XIX века Коссовского дворца. Вот так он выглядит сегодня. На вторую очередь объекта в 2020-м выделили 1,8 миллиона рублей. Еще 1,6 миллиона – на инженерные сети и благоустройство.

Гольшанский замок До недавнего времени года здесь были руины. Очередь на реставрацию пришла в 2018-м. На вершине башни хотят сделать смотровую площадку. Работы финансирует президентский фонд по поддержке культуры и искусства.

Старый замок в Гродно Подступались к нему дважды. Сначала в 2014-м, затем в 2017 году. Включение в программу «Замки Беларуси», деньги из республики и из местного бюджета. Как результат – реконструкция дворца и средней башни. Именно там сейчас идут основные строительные работы.

Год 2018. Усадьба Огинских в Залесье Ее пытались отреставрировать еще в начале 90-х, но тогда денег не хватило. Комплекс законсервировали. Вернулись к нему в 2011-м. Финансирование взяло на себя государство – местным властям активно помогали из республиканского бюджета, добавили и деньги ЕС в рамках программы трансграничного сотрудничества.

К 250-летию Михаила Огинского – его праздновали в 2015 году – не успели, но по завершении реставрационных работ в 2019-м усадьба ожила. Сейчас это любимое место для фотосессий молодоженов.

Год 2017. Мирский замок Первая реставрация начиналась еще в союзные времена, а вот завершали работы уже при независимой Беларуси. Первый этап – в 2010-м, второй – спустя семь лет. И хоть почти всегда в таких ситуациях находятся критики – кому-то не нравится слишком осовремененный вид – группу экспертов мирового уровня это не смущает. Замок в Мире прямо сейчас в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и уже излюбленный туристический маршрут. Не на словах: за год здесь бывают порядка 300 тысяч любителей истории и архитектуры.

Год 2016. Ружанский замок Начинали реконструкцию в 2005-м, спустя три года замок включили в государственную инвестиционную программу. К 2016 году восстановили въездную браму, сейчас делают крышу. В будущем хотят из замка сделать ресторанно-гостиничный комплекс.

Год 2015. Усадьба в Лошице 10 лет потребовалось, чтобы восстановить усадьбу Любанских в Лошицком парке. В 2015-м она открыла двери снова. Сохранили оригинальность внутренней обстановки, удачно разместили в усадьбе музей.

Щучин. Дворец Друцких-Любецких Завершена полная реставрация. При Советах – Дом офицеров, сейчас это дворец творчества детей и молодежи.

Год 2014. Усадьба в Красном Береге В два раза дольше приводили в чувство усадьбу в Красном Береге (это в 10 километрах от Поболово). 36 комнат, и в каждой – особенный интерьер. В 90-е про дворец забыли, вспомнили в начале 2000-х. Масштабная реставрация многими историками признана одной из наиболее удачных. Здесь особенно сильно чувствуется запах времени – конца XIX века. Сегодня усадьба открыта для посещения.

Год 2013. Дворец Бутримовича Это было первое каменное здание в Пинске. Во время войны дворец разграбили, при Советах здесь был Дом пионеров. Вторую жизнь вдохнули в 2007-м: откапиталили крышу, восстановили фасад. Спустя два года здесь поселились музей и ЗАГС.

Год 2012. Несвижский замок Его восстановили всего за 10 лет после пожара в 2002-м. Не совсем аутентичные окна и розетки не отпугивают туристов, которые голосуют ногами и рублем. Каждый год сюда приезжают более 400 тысяч человек.

Год 2010. Лидский замок Последняя до обретения независимости страны реставрация пришлась на застойные 70-е. Ее так и не закончили – видимо, снова не хватило денег. Зато нашлись они в якобы вечно кризисной независимой Беларуси. Строители пришли в Лидский замок в 2010-м. Безусловно, локомотивом послужили предстоящие «Дожинки». Кратко перечислим и другие объекты, которые пока еще в процессе, что называется. Но которые, безусловно, стоило бы посмотреть вживую.

Прилуки. Дворец Гуттен-Чапских Во время Второй мировой – одна из резиденций главы оккупационной администрации гаулейтера Беларуси Вильгельма Кубе. После – НИИ защиты растений.

Святск. Дворец Валовичей Между войнами – реабилитационный центр для наркозависимых, в советское время – санаторий для больных туберкулезом. Последние годы дворец активно восстанавливают. И буквально пара примеров того, как выглядят дворцы и усадьбы в частных руках.

Желудок. Дворец Святополк-Четвертинских Сегодня это частная собственность бизнесменов из России. Туристом сюда можно за деньги. Вот так он выглядит сейчас. Хотя, может, в этом и есть задумка владельцев?