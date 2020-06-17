Празднику музыки быть. «Славянский базар» пройдёт в формате open air

Новости Беларуси. Все-таки состоится! «Славянский базар» в Витебске в 2020 году пройдет с 16 по 20 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии формат фестиваля немного изменится. Как сообщили организаторы, программа состоится на открытых площадках. Это семь масштабных шоу, включая и традиционный конкурс молодых исполнителей.

К слову, несмотря на закрытые границы, 21 страна подтвердила своё участие в фестивале. Что касается приглашённых артистов, то в Витебске выступят Лолита, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Томас Андерс, Александр Рыбак и многие другие. Впервые приедет и знаменитый танцовщик Сергей Полунин.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Мы провели небольшую работу с участниками, с гостями фестиваля и определились с форматом. Это формат open air, т.е. мы не будем в этом году проводить мероприятия в закрытых пространствах. Основной центр – это Летний амфитеатр в Витебске, это улицы, площадка перед концертным залом «Витебск», где состоится детский исполнительский конкурс.