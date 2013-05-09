Дом с «чайкой» в советское время был символом Минска

Новости Минска. Главный проспект Минска объединяет не только единый архитектурный стиль, но и тандем талантливых зодчих. Фрагмент проспекта Независимости от современной улицы Сурганова до площади Калинина строился одними архитекторами: Сергеем Мусинским и Георгием Сысоевым.

Эта история началась в 1952 году в парке Челюскинцев. Деревянный кинотеатр «Радуга» встретил своих долгожданных зрителей. Это был первый проект Георгия Сысоева. Спустя несколько лет появилось еще одно культовое место для минчан: колонный вход в Ботанический сад – также работа ветерана войны, сапера Георгия Васильевича. До сих пор эта колоннада – своеобразный эталон для будущих архитекторов. Студенты постигают здесь азы зодчества и учатся работать.

В 1960 году Георгий Сысоев нашел себе коллегу по духу. Вместе с Сергеем Мусинским они начинают проектировать часть главного проспекта столицы. Так, в 1964 году по адресу проспект Ленина, 80 над главной магистралью Минска, рядом с центральным входом в Ботанический сад, вырос 9-этажный дом с «чайкой».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Ему с самого начала было предначертано стать одним из символов Минска. У меня в руках книга «Мы расскажем про Минск». Книга вышла в том же 1964 году. Посмотрите, что изображено на ее обложке – гравюра с изображением дома 80. И вот, что написано про этот дом: «Дом з чайкаю на даху. Колькі ў ім грацыі, легкасці, святла, сонца, колькі кветак! Святло, паветра, сонца і кветкі, мяккія и цеплыя колеры – асноўныя прыкметы ў архітыктуры нашых дзен».

Оригинальный дом стал настолько популярным у горожан, что его изображение даже вошло в серию этикеток спичечных коробков 60-х под названием «Картины Минска». В журнале «Архитектура СССР» за 1967 год можно увидеть не только 80 дом, но и совсем другую планировку площади Калинина. Мимо еще проходит старый троллейбус, да и остановка была совсем в ином месте. В 60-х горожане и гости столицы знали новостройку как жилой дом с магазином цветов. А вот на снимке 1967 года видно, как магазин еще достраивают и вставляют стекла.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Тогда, в 60-е, наша семья жила неподалеку отсюда, я нередко заходил в этот магазин, и было какое-то детское ощущение, что попал в джунгли – цветочные заросли, экзотические растения, запах этот, совершенно невероятный для жителей большого города. Это было то детское впечатление, которое остается на много лет.

Визитной карточкой столицы 80 дом стал во многом из-за грамотной и удачной проектировки. Мусинский и Сысоев сделали так, что фасад здания выходил прямо на Ленинский проспект и первым встречал гостей, въезжающих в Минск со стороны Московского шоссе. Правда, в 60-е увидеть на расстоянии можно было разве что «чайку» от дома.

Между детской железной дорогой и Институтом механизации сельского хозяйства (сейчас это аграрно-технический университет) была огромная гора. И только в 1971 году, когда были проведены дорожные работы, ненавистный холм убрали, и открылся замечательный вид на город.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Хорошо видно, на каком уровне прежде, 40 лет назад, был проспект, как подняты над нынешним дорожным полотном Аграрный технический университет и детская железная дорога. Не будем забывать, что в те времена еще не было микрорайона Восток – это следующий большой проект Георгия Сысоева, и город заканчивался почти здесь, в полукилометре дальше, у обсерватории.

80 дом по проспекту Независимости – архитектурное произведение, на которое приятно посмотреть не только с главной стороны, но и с обратной. Среди общей череды жилых дворов Минска, серых глухих стен и окон, внутренний дворик этого дома приятно удивляет! Настоящая кирпичная мозаика. Вместо обычных прямоугольников лестничной клетки – ромбики. Любопытный декоративный орнамент. Вы как будто оказываетесь в пространстве геометрических фигур.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Дом этот строился под эгидой управления делами ЦК компартии Белоруссии. Это по правилам тех времен означало, что квартиры в нем мог получить далеко не каждый желающий. В этом доме селилась научная, культурная и спортивная элита. Здесь какое-то время жил ректор университета академик Антон Никифирович Севченко. Здесь получили квартиры многие известные спортсмены, в частности, здесь жили футболисты самого, может быть, интересного состава минского «Динамо», той команды, которая в 1963 году завоевала бронзу чемпионата СССР по футболу. И некоторые из них жили здесь до конца своих дней.

Некоторые именитые квартиранты этого дома были удостоены памятных мемориальных досок. 20 лет здесь прожил замечательный певец, заслуженный и народный артист БССР Зиновий Бабий, драматический тенор которого покорил сердца меломанов по всем миру.

Хранит память 80 дом и о герое Советского Союза, летчике-истребителе Андрее Николаевиче Кулагине. Жил здесь и знаменитый дирижер, руководитель оркестра Белорусской филармонии Виталий Витальевич Катаев и многие другие деятели культуры.

Дом-история, который продолжает жить и, безусловно, порадует новыми поколениями талантливых минчан. Такой он, архитектурный символ 60-х с «чайкой» в небе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.