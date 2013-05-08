Выставка Слуцких поясов из собрания Львовского музея открылась в Минске

Новости Беларуси. Слуцкие пояса из собрания Львовского музея привезли в Минск. Экспозиция развернулась в Национальном художественном музее. Это один из проектов госпрограммы возрождения технологий и традиций производства Слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции.

На выставке представлены четыре уникальных экземпляра. Два из них – Слуцкой мануфактуры.

Нынешний проект – не первый. До этого раритеты в Беларусь привозили из Московского музея и Литвы. Гостить пояса будут почти год – до апреля 2014.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Адраджэнне Слуцкіх паясоў і ўсё, што звязана з паясамі, – гэта наша нацыянальная ідэя, гэта той стрыжань, на якім мы павінны выхоўваць сваіх людзей. І калі мы будзем гэта ведаць, калі мы будзем гэта памятаць, шанаваць сваю культуру, сваю гісторыю, у тым ліку і тое, што было зроблена продкамі да нас, напрыкладзе тых жа Слуцкіх паясоў, значыць у нас ёсць будучыня.

Тарас Рудько, заместитель директора Львовского исторического музея, координатор проекта «Слуцкие пояса»:

Мы завидуем белорусам, тому, как представлена выставка Слуцких поясов. Залы наполнены посетителями. Действительно есть чему уже учиться. Белорусские музеи действительно развиваются в таком хорошем европейском контексте.

Золотые нити и серебряные. Вес каждого экспоната - около килограмма. В витринах разместили волной. Длина некоторых - до четырёх метров.

Такой элемент мужского костюма считался признаком благородного происхождения и указывал на благосостояние владельца. У этих поясов обе стороны – лицевые. Наружу красная – к свадьбе, чёрная – траурная. В узорах – ромашки, васильки, незабудки — признак того, что сотканы они в Слуцке.

Климат-контроль, выставленный свет и антибликовое стекло. Такие условия по райдеру могут позволить лишь ценные и уникальные экземпляры. Эти Слуцкие пояса на днях прибыли из Львова, в таком составе и на такое расстояние — это их первое путешествие.

Нынешний проект в Национальном художественном музее не первый. До этого тканые раритеты в Беларусь привозили из московского музея и Литвы. В будущем году планируют показать белорусам Слуцкие пояса из Армении.

О Слуцких поясах, как о важном направлении в развитии духовности нашей нации говорил ровно год назад Президент, выступая с посланием белорусскому народу и Парламенту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот проект уникален. В нем сплелись воедино духовность, традиции, история, культура, технологии и экономика. Здесь мы не только должны возродить древний промысел, но и сделать его современным брендом, позволяющим нам зарабатывать валюту и прославляющим Беларусь. И вообще, запомните, мы уже практически в каждом доме имеем икону (и не одну), а к иконе в каждом доме белоруса должен быть Слуцкий пояс. И это мы должны сделать достойно, чтобы не стыдно было показать это наше величие.

По прямому поручению Главы государства уже приступили к возрождению одного из главных культурных символов Беларуси — знаменитых Слуцких поясов. Уникальную технику воссоздали белорусские специалисты. Для этого они долгое время изучали оригиналы.

Галина Казарновская, заведующая кафедрой дизайна Витебского государственного технологического университета:

Пояс, о котором я говорю, 35 см шириной и 3,5 м длиной, по времени делается дня 3-4. К этому следует добавить, что такой сложности пояса в первой половине 18 века ткались двумя ткачами не более шести за год.

Уже монтируют уникальное оборудование. Электронный станок для ткачества поставят на предприятие в Слуцке. До июля планируют выпустить первый аналог Слуцкого пояса.