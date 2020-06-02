Прямой эфир

«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев

02 июня 2020 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О сокровищах Беларуси под открытым небом. В Минске 2 июня развернулась фотовыставка раритетов Национального исторического музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-1
«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-2
«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-3
«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-4

Экспозицию разместили на ограждении парка Челюскинцев. На 70 фотобаннерах – наше историко-культурное наследие. Это монеты, оружие, национальный костюм, произведения изобразительного искусства, книги, драгоценные металлы, награды, музыкальные инструменты и многое другое.

«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-6

О прошлом своей родины надо, конечно, знать и помнить. Я сама учитель истории и знаю, что это очень важно.

«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-8

Должны мы знать нашу историю, наше прошлое. Это интересно и любопытно.

«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-10
«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-11
«Должны мы знать нашу историю». О каких раритетах Беларуси можно узнать на фотовыставке около парка Челюскинцев-12

Баннеры сопровождает текстовая информация на белорусском, русском и английском языках. Выставка должна стать настоящим путеводителем по отечественной истории сквозь века.

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Монеты, оружие, награды и многое другое. Какие раритеты белорусского наследия покажут на фотовыставке около парка Челюскинцев
02 июня 2020 08:36

Монеты, оружие, награды и многое другое. Какие раритеты белорусского наследия покажут на фотовыставке около парка Челюскинцев

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ
30 мая 2020 12:28

«Почему бы не взять фонарик в руку?» Показываем необычный танец, который придумала студентка БГУКИ

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»
30 мая 2020 11:17

Археолог о ненайденной древней церкви на Немиге: «Думаю, она у нас где-то под ногами. Возможно, под проспектом Победителей»