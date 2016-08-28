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Детский день проходит 28 августа в Национальном художественном музее Беларуси

28 августа 2016 10:19
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Новости Беларуси. В последние выходные перед началом учебного года первые уроки по мировой живописи предлагают в Национальном художественном. Здесь сегодня проходит детский день. Всем маленьким посетителям предлагают интересную программу, которая поможет лучше узнать историю картин, биографию художников и даже достопримечательности столицы.

Также для юных ценителей искусства открылась академия маленьких экспертов, своеобразная головоломка, где по фрагменту картины нужно найти само живописное полотно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день для маленьких поклонников живописи и их родителей музей предлагает скидки. Не будет скучно и взрослым – для них тоже предусмотрены различные задания и квесты, например, найти в залах музея на картине историческую неточность или вспомнить, сколько оттенков зеленого различал пейзажист Шишкин. Чтобы прикоснуться к прекрасному в прямом смысле слова, в музее представлена экспозиция скульптур, которую можно потрогать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музеи Минска

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