Уникальная выставка увлеченных аэросъемкой авторов откроется 29 августа в столице

Новости Беларуси. «Минск с неба». Уникальная выставка откроется 29 августа в столице. Увлеченные аэросъемкой авторы, делающие потрясающие видео и фото, что называется, на лету, представят свои работы в Национальной библиотеке. Проект приурочен ко Дню города и покажет интересные места столицы с нетипичного ракурса. Атмосферные шедевры талантливых мастеров аэросъемки находятся в топе лучших, это хиты Интернета, которые набирают десятки тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.