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Уникальная выставка увлеченных аэросъемкой авторов откроется 29 августа в столице

29 августа 2016 06:01
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Новости Беларуси. «Минск с неба». Уникальная выставка откроется 29 августа в столице. Увлеченные аэросъемкой авторы, делающие потрясающие видео и фото, что называется, на лету, представят свои работы в Национальной библиотеке. Проект приурочен ко Дню города и покажет интересные места столицы с нетипичного ракурса. Атмосферные шедевры талантливых мастеров аэросъемки находятся в топе лучших, это хиты Интернета, которые набирают десятки тысяч просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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