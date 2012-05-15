Белорусский международный фестиваль театров кукол открылся в Минске

Новости Беларуси. Золотая коллекция классики мировой литературы в постановках для детей. В Минске открылся белорусский международный фестиваль театров кукол. В программе – 13 спектаклей, шесть из которых – зарубежные.

Театральные труппы из Германии, Греции, России, Украины, Литвы и Молдовы подарят детям свои самые лучшие постановки. Спектаклем-открытием стала «Волшебная дудка» Минского областного театра кукол «Батлейка». Завершится уже седьмой по счету форум в воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число 7 для этого фестиваля магическое еще и потому, что свои спектакли в этом году представляют семь стран-участников, белорусских коллективов – тоже семь.

Стаму Димитрис, участник 7-го Белорусского международного фестиваля театров кукол (Греция):

Мы впервые в Беларуси, с радостью приняли приглашение поучаствовать в вашем фестивале театров кукол. Для нас это честь попасть в семерку.

О Беларуси судим по ее культуре, а культура в вашей стране очень многогранна.

Папада Деми, участник 7-го Белорусского международного фестиваля театров кукол (Греция):

Хоть это и первый наш день здесь мы уже наслаждаемся тем, что видим. Мы много ездим со своими спектаклями и изучаем театральные культуры разных стран. О белорусской немало слышали. Вот и приехали лично убедиться.