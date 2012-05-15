Около 50 белорусских поэтов, прозаиков и публицистов в рамках пресс-тура посетили Гродно

Новости Беларуси. Литературный десант высадился в Гродно. Около полусотни поэтов, прозаиков и публицистов сегодня посетили Принеманье. Гродненщина – третий регион, через который проходит пресс-тур литераторов. Они уже побывали в Минской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно писатели проведут творческие вечера, встречи с местными жителями и трудовыми коллективами. Именно такое общение, говорят мастера слова, помогает черпать им вдохновение для творчества.

Алесь Мартинович, публицист, литературный критик:

Дазваляе, як не гучыць гэта банальна, лепш пазнаць жыццё, сустрэцца з працоўным калектывам, пабываць у творчых калектывах. Гэта дае шмат уражанняў. Тым больш, калі я пішу на гістарычную тэматыку. Багатую гісторыю Гродзеншчыны, пабываўшы тут, яшчэ больш адчуваеш.

Оксана Севчук, учащаяся Гродненского колледжа искусств:

Если приводить лирику, то я, конечно, порекомендовала бы почитать белорусских авторов, потому что они достойно пишут. И, конечно, посоветовать белорусским авторам более обращаться к молодому поколению, писать на более близкие молодому поколению темы.