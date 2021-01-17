Дочь Мулявина: «Он давал детям наступать на свои грабли, делать свои ошибки»

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Личная жизнь Владимира Мулявина была бурной. Музыкант женился трижды, впервые в 18 лет. Обожал детей. Правда, виделся с ними из-за постоянной занятости нечасто. Дома его могло не быть месяцами. Поэтому каждую свободную минуту старался посвятить семье.