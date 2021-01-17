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Дочь Мулявина: «Он давал детям наступать на свои грабли, делать свои ошибки»

17 января 2021 18:07
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Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Личная жизнь Владимира Мулявина была бурной. Музыкант женился трижды, впервые в 18 лет. Обожал детей. Правда, виделся с ними из-за постоянной занятости нечасто. Дома его могло не быть месяцами. Поэтому каждую свободную минуту старался посвятить семье.

Дочь Мулявина: «Он давал детям наступать на свои грабли, делать свои ошибки» -1

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
Он был просто папа. Человек, который давал своим детям наступать на свои грабли, делать свои ошибки, который не учил жизни. Который мог поправить и сказать, как бы он поступил, как бы он сделал. Но учись сам, ребенок.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Это работало?

Марина Мулявина:
Это работало.

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# Музыка # Культура # Владимир Мулявин # Марина Мулявина # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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