Беременная кобыла и медведь. Как в Клецком районе проводили Старый Новый год

Новости Беларуси. В Клецком районе возродили обряд Щедрец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он очень похож на Коляды, но проводился в день Старого Нового года. В этом году работники районного центра культуры традицию решили продолжить и поздравили жителей настоящей праздничной программой.

Одна из особенностей обряда – водить не козу, как это было издавна, а кобылу. Почему? Знает Анастасия Кончиц. К проведению обряда на Клетчине готовились долго. Делали костюмы, писали сценарий, ездили в интересные научные экспедиции, выясняли у сельчан, как щедровали в старину. Хотелось действительно возродить и продолжить традицию. Тем более что накануне праздника Старого Нового года в деревнях всегда верили в чудеса.

Каждый персонаж в обряде имеет свою роль. Тут и торговец, и барыня, и даже медведь. Но самый главный герой – беременная кобыла. Она считалась символом благополучия и богатства. В сегодняшний обряд молодое поколение добавило больше современных элементов. Даже тему коронавируса.