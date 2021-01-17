Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Я первый раз с ним познакомился, когда мне было 17 лет. Мулявин – это номер один.
Он никогда не искал легкой славы, хотя была слава легкая и у песни «Вологда», и у «Беловежской пущи», и у «Белоруссии».
Леонид Борткевич, заслуженный артист Республики Беларусь:
Был такой случай. Он приехал в Минск. Поехал в филармонию, а чемоданчик свой оставил на вокзале, на скамейке. Прошло часа 4-5. Поехали на вокзал. Там стоит этот чемоданчик, где и стоял. Он сказал: «Так, я здесь остаюсь. Такой народ, мне здесь понравилось».
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Леонид Борткевич когда-то был в золотом составе ВИА. Вспоминает: Мулявин жил «Песнярами», был требователен и к себе, и к музыкантам. Если новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше ее не исполнять.
Леонид Борткевич:
Как-то мы работали в Москве, в парке Горького, куча народа была, дождь был. Он же без усов был. Он дотронулся до микрофона, и гитара… А дождь идет. Его дернуло током. На следующий день сказал, что будет усы отращивать.
«Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – эти песни любили миллионы. Ансамбль не просто был популярным, ВИА сравнивали с The Beatles. Он первым из советских коллективов выехал на гастроли в США. И это во многом заслуга лично Владимира Мулявина.
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