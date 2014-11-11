Сегодня поговорим о жизни и творчестве Яна Ван Эйка - неподражаемом мастере кисти раннего Возрождения. Точная дата рождения художника не известна. Можно лишь утверждать, что родился он в первой половине 1390 годов в Нидерландах.

Как состоявшийся мастер кисти Ван Эйк впервые был упомянут между 1422 и 1426 годами под псевдонимом «мастер Ян». Являлся художником и придворным герцога Бургундского Филиппа III Доброго, который высоко ценил его как художника и щедро оплачивал его работы.

Ван Эйка считают изобретателем масляных красок, хотя на самом деле он лишь усовершенствовал их. Именно после него масло получило всеобщее признание.

Ян ван Эйк первый из живописцев, начавший подписывать свои полотна.

Самое крупное и знаменитое произведение ван Эйка — Гентский алтарь, начатыйего первым учителем - его братом Хубертом. Это грандиозный многоярусный полиптих из 24 картин с изображением 258 человеческих фигур находится в Соборое Святого Бавона в Генте.

Среди шедевров Яна ван Эйка — портрет купца, представителя банкирского дома Медичи, Джованни Арнольфини с женой — так называемый «Портрет четы Арнольфини». Эта картина все больше обретает популярность, но не из-за своего великолепия, а из-за сходства главы семейства Арнольфини и президента России. Сейчас картина находится в Лондонской Национальной галерее. Именно это полотно считается первым в истории европейской живописи парным портретом.

В работе - много мелких деталей, которые очень тонко прорисованы, что не характерно для полотен того времени.

Ян ван Эйк был женат и после рождения сына произведения мастера следуют одно за другим.

«Портрет человека в красном тюрбане», небольшое полотно Мадонны с младенцем и множество других.

Ян ван Эйк умер в Брюгге в июле 1441 г. (дата похорон — 9 июля 1441 года).

Имел несколько учеников, в их числе — знаменитый впоследствии живописец Петрус Кристус.

В честь живописца назван кратер на Меркурии и астероид Ван Эйк.