«Телевершина-2016»: телеканал СТВ претендует на 17 статуэток

Новости Беларуси. Главная телевизионная интрига года разрешится вечером 20 мая. Сегодня назовут имена обладателей статуэток XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина». В эти минуты во Дворце Республики завершаются последние приготовления к торжественной церемонии награждения.

В зале Дворца Республики не хватает только, пожалуй, изысканной публики в смокингах и вечерних нарядах. В основном практически все готово к вручению главных теленаград года. На сцене завершается генеральная репетиция. Оформление просто шикарное, золотом отливающие статуэтки на фоне алых портьер. Триумфальное восхождение лауреатов на телеолимп будет сопровождать аккомпанемент живого оркестра. Так что недаром «Телевершину» называют телевизионным Оскаром. Атмосфера соответствующая.

За трансляцию в 2016 году отвечает телеканала СТВ. Как пообещали организаторы, шоу пройдет на одном дыхании, максимально зрелищно и лаконично.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Каких-то шуток особых от нас не ждите. Мы решили удивлять сегодня. Но для меня особенно будет сложно. Я буду и объявлять номинацию «Лучший ведущий развлекательной программы». Я в прошлом году получил «Телевершину», в этом меня даже не номинировали. И развлекательному ведущему представлять коллег, а его там нет? Не знаю, я буду стараться не плакать. Придется, наверное, брать такие же темные очки, чтобы не было видно слез, которые будут стоять у меня в глазах. Мне будет очень сложно. Только вся надежда на Марину.

Вот-вот в зале Дворца Республики соберутся все телевизионщики страны. Событие волнительное даже для истинных телемэтров, которых немало в списке номинантов.

Конкуренция год от года только возрастает. А это значит, растет и профессиональный уровень белорусского ТВ в целом. Телеканал СТВ представлен практически во всех номинациях. Наши коллеги претендуют на 17 статуэток. Отмечу лишь самые яркие: «Лучшая операторская группа», «Лучший репортер». Как «Лучший сценарист» представлен Игорь Позняк с его авторским фильмом «Центр Европы».

Интересный момент. 20 мая в сети появилось множество постов в поддержку ведущей СТВ Ирины Ромбальской. Дело в том, что на «Телевершину» она номинирована уже в пятый раз. Совсем как Леонардо ди Каприо. Будем надеяться, что Ирине, так же, как и Лео, повезет получить заветную статуэтку с пятого раза.

Кроме того, среди претендентов на победу и наша программа «Утро. Студия хорошего настроения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Меженный, ведущий СТВ:

Втройне приятно за наш телеканал и нашу программу, которая не единожды была номинирована. И то, мы даем поводы выдвигать нас на получение статуэтки, это уже само по себе здорово. То есть в конце концов не так важно, кто победил. Важно, что нам есть что сказать. Если нас смотрят, если мы интересны.

Всего 25 номинаций. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри. Им пришлось отсмотреть под 300 работ, присланных на конкурс со всей страны.

Телеверсию конкурса смотрите на телеканале СТВ 21 мая.