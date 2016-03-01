Новости Беларуси. Дизайнерские скамейки, созданные по проекту творческой молодежи, установят у главного входа в Национальный художественный музей. По задумке юношей и девушек яблоневый сад и лента с национальным орнаментом будут напоминать о ярких делах в прошедший Год молодежи. А летящий аист, васильки и белорусские узоры вдохновят на новые проекты в Год культуры. Совместно с юными художниками к творчеству прикоснулись и чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кузнецова, студентка Белорусской государственной академии искусств:

Аист в полете символизирует наш творческий подъем, взлет фантазии, потому что это Год культуры.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Очень важно, мне кажется, чтобы люди, которые отвечают за какие-то сферы в государстве, регулярно встречались с новыми людьми, у которых часто рождаются креативные идеи. А здесь собрались люди, которые по определению самые активные, самые инициативные. Это лидеры первичных организаций БРСМ. Это те люди, которые завтра придут в кабинеты наших Министерств, будут помогать нам делать большие дела.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Это возможность общения с руководителями Министерств и ведомств. Ведь сегодня присутствуют заместители министров, министры, которые рассказывают о каких-то направлениях в том числе государственной молодежной кадровой политики.

Эта необычная акция дала старт форуму БРСМ. Он объединил около 100 активистов, которые выбрали работу в органах госуправления. С начинающими руководителями опытом делятся опытные чиновники.