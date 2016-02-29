Детская музыкальная школа искусств №10 им.Глебова отметила свое 45-летие

До весны ещё целых три дня, но такое чувство, что яркая пора, согреваемая творчеством ребят, воцарила в зале Белгосфилармонии. 24 февраля состоялся праздничный концерт учителей и учащихся Детской музыкальной школы искусств №10 имени Глебова в честь 45-тилетия со дня образования этой кузницы талантов.

Название концерта – «Музыка народов мира» – выбрано не случайно. В школе занимаются дети разных национальностей. Их связала мелодия, ведь её понимание происходит на особом, интуитивном уровне. Вместе с учениками выступают педагоги. Этот ход оправдан и во многом развивает

Юбилейный концерт собрал лауреатов Международных и Республиканских конкурсов, стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, хоровые и оркестровые коллективы школы. Среди суматохи можно заметить юного, застенчивого скрипача. Он трепетно держит инструмент в руках и собирается с мыслями. Ведь когда выйдет на сцену, постарается, чтобы до каждого зрителя, долетел звук его души, его скрипки.

Говорят, что для успеха необходимо 10% таланта, остальное – усердный труд. Но не только он является ключевым в развитии способностей ребёнка.

Бабушка и дедушка Никона – актёры, мама – музыкант. Благодаря поддержке близких, мальчик чувствует уверенность в себе и в правильности того, что делает.

А юный музыкант Матвей Митьковец на «ты» с кларнетом. Мальчик уже привык к сцене и постоянным выступлениям. На его счету не одна серьёзная награда. И он готов поделиться некоторыми секретами.

Коллектив школы очень сплочённый. Каждый ученик и педагог ощущает себя частичкой чего-то прекрасного и значимого, поэтому у этих людей получается творить.

Они сильны в своём единстве, в своей любви к музыке. Это второй юбилейный концерт, будет ещё и третий, в апреле. Как заверила директор школы, ни один номер не повторится, ни один зритель не останется равнодушным.

Помогайте своему ребёнку раскрыться, и весна в вашей душе поселится навсегда.