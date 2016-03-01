Алексей Гросс представит Беларусь на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»

Новости Беларуси. Алексей Гросс – имя певца, который представит нашу страну на Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни в Витебске.

За путевку на «Славянский базар» боролись десяток вокалистов со всей Беларуси. Артисты представили на суд жюри песню белорусского автора на белорусском языке и произведение на одном из славянских языков.

Председатель жюри не скрывает, что выбор победителя не случаен. Алексей Гросс – обладатель сильнейшего чарующего баритона. Витебская сцена уже почти 25 лет собирает не только самых ярких артистов, но и профессионалов своего дела.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, председатель жюри отборочного тура к XXV Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016»:

Вы все увлеклись аккомпанементом под фонограмму и, конечно, вас очень многих это губит. У нас единственный фестиваль, который идет под оркестр, единственный, мы сохранили. Это 25-й фестиваль. Одни предлагают таких исполнителей, другие вторых, третьих. Мы шли от другого. Мы шли в первую очередь от тембра, у кого есть красивый тембр. Это самое большое достоинство, это очень дорого все стоит.

Тем временем уровень профессионально мастерства юных вокалистов и будущих звезд эстрады из года в год становится выше, что в очередной раз доказали маленькие участники конкурса. Однако имена победителей узнать так и не удалось. Не доехал один из конкурсантов, которого жюри прослушает чуть позже. Имя самого голосистого и артистичного назовут 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.