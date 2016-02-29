69 театральных сезонов, более 500 постановок, тысячи декораций и десятки заслуженных актёров. Гродненский областной драматический театр – гордость белорусского искусства.

Его история началась в далёком 1947 году, когда город оказался практически в руинах, со сцены актёры показали «Правда – хорошо, а счастье – лучше». С тех пор жизнь театра не останавливалась ни на минуту. Менялись декорации, составы труппы, режиссеры и даже сцена. Так в 1984 году Гродненский областной драматический театр обрёл свой новый дом. Уже сейчас это здание – главная достопримечательность и гордость города.

Вот и сегодня эти величественные стены хранят в себе таинство рождения новых театральных постановок. Бессменным остаётся лишь выбор репертуара. На этой сцене уже много лет гармонично уживаются классическая и современная драматургия. Со знакомыми героями, декорациями и сюжетами. Многие из них уже стали легендами театра и не перестают радовать зрителей на протяжении многих десятилетий.

Ещё один спектакль и тоже легенда – «Пролетая над гнездом кукушки». Шесть лет на сцене театра, постоянный аншлаг и международное признание. К слову, в 2012 году спектакль стал лауреатом премии имени народного артиста Советского Союза Кирилла Лаврова.

Секрет успешных постановок Гродненского областного драматического театра довольно прост. Огромное число талантов, невероятное количество творчества и постоянный поиск новых идей. Здесь нет случайных людей, здесь каждый предан своему делу и честно служит театру.

Так, Светлана Васильевна служит гродненскому театру уже более тридцати лет. Бесчисленное количество часов проведённых на сцене, 70 ролей и проба амплуа режиссёра. Сама актриса признаётся, главная награда – довольный зритель и искренние аплодисменты.

Ещё один аксакал гродненской театральной сцены Сергей Владимирович. В театр пришёл ещё в 80-ых сразу после Академии искусств. Уж сколько за это время было сыграно ролей, сложно посчитать. Сейчас выступает в главной – режиссёрской, хотя и сцену пока не оставляет.

Дружной, невероятно талантливой и творческой труппе театра в 2011 году присвоили почётное звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Значимый вклад в развитие театра внесли мэтры белорусской сцены, здесь взрастили заслуженных и народных актёров Беларуси. И это лишь скромное начало на ещё длинном творческом пути Гродненского областного драматического театра.