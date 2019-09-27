Дирижер Королевского оркестра: составляя список произведений для белорусской публики, консультировался с Кримером

Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета начинается с культурной сенсации осени: шедевров классики в исполнении Королевского оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск на один день прилетели первоклассные музыканты из Лондона. Отдельно наземным транспортом были доставлены их уникальные раритетные инструменты. Послушать звездный состав отправилась и наша съемочная группа. На прямую связь со студией из Дворца Республики вышла наша коллега Камилла Шах.

Камилла Шах, корреспондент:

Люди идут нескончаемым потоком. Выступление оркестра пройдет в большом зале Дворца Республики, а его вместимость 2700 мест. И, несмотря на стоимость билетов (а она доходила до 340 рублей), можно с уверенностью сказать: свободных мест в зале сегодня не будет.

Сегодня решили вечер провести с пользой. Мы очень любим слушать классическую музыку, дома тоже часто включаю детям различные композиции. Так же мы ходим в музыкальную школу, поэтому для нас это будет очень полезно. И, я думаю, незабываемо.

Это на самом деле музыкальное событие. И для тех, кто любит классическую музыку, это здорово. На такие мероприятия обязательно надо ходить.

Лондонскому королевскому оркестру более 70 лет, но в Беларусь он приехал впервые и всего на сутки. Днем 27 сентября прошла большая пресс-конференция с участием дирижера оркестра. Он рассказал, что уже успел немного насладиться видами Минска и даже отведать борща. И что решил непременно вернуться сюда, только уже в качестве туриста. Дирижёр Королевского филармонического оркестра о фестивале Башмета: Мы поделимся с вами нашими музыкальными традициями Стоит сказать, что репертуар оркестра очень богат – чего стоят потрясающие аранжировки Pink Floyd, Queen, ABBA. Но в Минске сегодня прозвучат шедевры мировой классики. Мы поинтересовались у Рафаэля Пайаре, как составлялась программа.

Рафаэль Пайаре, дирижер лондонского Королевского филармонического оркестра:

Прежде чем составлять список произведений для белорусской публики, я консультировался с Ростиславом Кримером. Так мы решили во главу концепции нашего концерта в Беларуси поставить историю музыки, ее хронологию. Мы будем играть ранние композиции Бетховена, Брамса, Листа, чтобы дать публике представление о развитии музыки от одной формы к другой.

Отдельно хочется рассказать про музыкальные инструменты. Ранее в СМИ была информация, что в Минск привезут раритетные скрипки, и это правда. Но раскрыть больше подробностей менеджер оркестра отказался, потому что эти инструменты находятся в личной собственности некоторых музыкантов и он просто не имеет права говорить о них. Зато поделился другими деталями.

Джеймс Уильямс, генеральный менеджер лондонского Королевского филармонического оркестра:

Наш оркестр сегодня представлен в полном составе, а это 80 музыкантов. На сцене прозвучат духовые инструменты, струнные, ударные. Что касается их рыночной стоимости, то она достигает нескольких сотен тысяч долларов. Конечно, перевезти эти инструменты было непросто. Часть мы отправили на огромном грузовике, часть – по воздуху.

Несколько слов стоит сказать и о спонсорах мероприятия, ведь без их вклада культурная жизнь минчан была бы несколько иной. Одним из официальных партнеров международного фестиваля Юрия Башмета выступил БПС-Сбербанк. Почему решили участвовать? Ответ простой – единые ценности. Высокое искусство может изменить жизнь человека, наполнить ее новым смыслом. Ни организаторы фестиваля, ни спонсоры в этом не сомневаются.

Евгения Кильпеляйнен, директор департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка:

Для БПС-Сбербанка это первый раз, когда мы становимся партнерами фестиваля. Традиционно группа Сбербанк поддерживает крупные музыкальные, творческие вечера и концерты по всему миру. Я бы хотела поблагодарить организаторов за возможность в этом году стать партнерами и очень надеюсь, что, как наши клиенты, так и наши будущие клиенты получат огромное удовольствие от этого концерта.