«Это правильно, что 50-летие я справил здесь». В Большом театре отметил юбилей Михаил Панджавидзе

Новости Беларуси. Вечер каверзных вопросов и честных ответов. В день своего 50-летия главный режиссёр Большого – Михаил Панджавидзе провел творческую встречу с поклонниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное сочетание классики и творческого эксперимента стало визитной карточкой постановщика. Обладатель специальной премии Президента Беларуси за 9 лет службы в Большом дал жизнь 14 спектаклям, которые полюбил зритель.

Всего за плечами у режиссёра более 60 постановок, в том числе в театрах Татарстана, Екатеринбурга, Новосибирска и даже Марокко.

Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Большого театра оперы и балета Беларуси:

Конечно, эта сцена уникальна во многих отношениях, она очень важна. Почти 10 лет жизни здесь прожито, прослужено в этом театре. И здесь родилась маленькая девочка в городе Минске.

Это правильно, что 50-летие я справил здесь. Это очень хорошо и очень радостно. Дальше будет дальше, а сейчас я подвел маленький промежуточный этап, и мне за него не стыдно.