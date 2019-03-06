«Многие восприняли скептически. Как это будет выглядеть – это же не пьеса». Мюзикл «Про Федота-стрельца» поставили в Молодёжном театре

Позади у этих актёров – месяцы репетиций. И всё же, по словам режиссёра, в театре всегда недельки не хватает – труппа репетирует в свой выходной. На суд белорусского зрителя в Молодёжном театре выносят большую премьеру: мюзикл для драматических артистов «Про Федота-стрельца». Анастасия Гриненко, режиссёр-постановщик:

Многие, конечно, восприняли скептически, потому что очень яркая вот эта вот история. Она очень хорошо была прочитана Филатовым и как это будет на сцене выглядеть – это же не драматическая пьеса, где есть драматические сцены, это просто поэма в стихах.

Сразу 10 произведений на выбор. Прежде чем начать работу над сценарием, руководство театра кропотливо отбирало лучший из лучших. Из потенциальных премьер «Про Федота-стрельца» замыкала список. Выбрали именно её. Анатолий Лагутенков, исполнитель роли Федота:

Для меня это не впервой. Этот жанр интересен, по-моему, всегда, и зрителю особенно. Он полезен актёру, в первую очередь.

Дарья Бартош, исполнительница роли Маруси:

Основные репетиции, самые сложные для меня, это были вокальные. У Маруси сольная песня. Для меня очень сложной она была, потому что непривычный жанр, в таком я не исполняла. Ещё не наступил день Икс, а у каждого белоруса уже была возможность увидеть пролог нашумевшего мюзикла, не выходя из дома. Труппа Молодёжного театра сняла проморолик. Флешмоб артисты записали прямо в холле храма искусства. Тогда зрителями оказались гости, пришедшие на совершенно другое представление.

Анастасия Гриненко:

Это как будто бы у нас такая репетиция на зрителя, как он прореагирует на это и, вообще, насколько артисты готовы к такой вот экстремальной ситуации. На сцене всё привычно, им всё подготовили, всё принесли, всё разметили, это их пространство. Здесь мы выходим на такой контакт – это очень хорошо, потому что у спектакля нет четвёртой стены.

Главная отличительная черта юмора в пьесах Филатова – яркий, образный слог, тонкое чувство эпохи. Как фокусник достаёт предметы из рукава, автор в безграмотной речи персонажей фокусируется на нескончаемых комических эффектах. Блестящие диалоги мастера находят в спектакле новое, современное звучание.

Каждая строчка произведений Филатова – как цитата в народ. Его яркие и весёлые сказки наполнены искромётным юмором и отлично прописанными персонажами. Если посмотреть со стороны, это ещё и прекрасная сатира на общество, в котором мы живём.

Музыкальное приключение на этой сцене начинается с двух чемоданов. Знакомую не одному поколению историю любви по задумке режиссёра-постановщика разыгрывают кочующие артисты, которые опоздали на поезд. Анастасия Гриненко:

У меня уже достаточно взрослая дочь, ей 18 лет, она любит рэп, Оксюморона. И она, может быть, такой материал, который предполагает какую-то сказку – она, может, скептически отнеслась, но поскольку здесь очень много современной музыки, какой-то пластики, очень много молодёжи. Не стыдно уже позвать, наверное, 18-летнюю девушку.

История любви работящего парня Федота и его услужливой, красивой жены Маруси проходит через серьёзные испытания. Бесконечные перипетии в мюзикле держат зрителя в постоянном напряжении. Дарья Бартош:

Тут же аппарат, который тоже имеет свойства изнашиваться, уставать, поэтому с этим тоже были сложности, когда нет голоса. И вот тут отсутствие дублёра тоже сказывается, потому что всякие бывают ситуации, когда, возможно, пропал голос, не звучит, дублёра нет, а спектакль играть надо.