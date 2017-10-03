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На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке

03 октября 2017 20:23
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Новости Беларуси. Выставку «Книга сквозь времена» открыли в Президентской библиотеке. Самое древнее издание датировано XVII столетием, сообщили в программе, «Столичные подробности» на СТВ.

Особый интерес вызывает Евангелие 1879 года.

На его форзаце – блокадный дневник: житель осажденного Ленинграда оставлял там свои записи. А еще на выставке широко представлен журнал «Нева» времен Российской империи. Там, кстати, есть заметка об отречении Николая II от престола.

На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке-1

Иван Есипов, советник главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга:
Мы ниточкой, через книги, пытаемся связать разные времена, разные эпохи. Здесь есть материалы, которые относятся к Беларуси. Показать вот это вот общее настроение государства в то время, когда это была Российская империя, когда это была Первая мировая война.

Мы сделали небольшую выставку, посвященную блокаде Ленинграда.

На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке-4

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:
В ближайшее время планируется аналогичная выставка, посвященная 950-летию Минска – у нас юбилейный год. Выставка будет открыта в Санкт-Петербурге на следующей неделе и будет состоять из фотоматериалов о Минске.

Экспозиция продлится до 19 октября.

Всего на ней представлено более 60 уникальных книг, в том числе из частных коллекций.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Егор Макаревич # Иван Есипов

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