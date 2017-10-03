На его форзаце Евангелия – блокадный дневник: выставка «Книга сквозь времена в Президентской библиотеке

На его форзаце – блокадный дневник: житель осажденного Ленинграда оставлял там свои записи. А еще на выставке широко представлен журнал «Нева» времен Российской империи. Там, кстати, есть заметка об отречении Николая II от престола.

Иван Есипов, советник главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга: Мы ниточкой, через книги, пытаемся связать разные времена, разные эпохи. Здесь есть материалы, которые относятся к Беларуси. Показать вот это вот общее настроение государства в то время, когда это была Российская империя, когда это была Первая мировая война.

Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:

В ближайшее время планируется аналогичная выставка, посвященная 950-летию Минска – у нас юбилейный год. Выставка будет открыта в Санкт-Петербурге на следующей неделе и будет состоять из фотоматериалов о Минске.

Экспозиция продлится до 19 октября.

Всего на ней представлено более 60 уникальных книг, в том числе из частных коллекций.