«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег

Писанка – древний символ Пасхи.
Её очень легко спутать с традиционным пасхальным яйцом.
Но стоит взять писанку в руку, сразу понимаешь, это яйцо – особенное.
Писанка – древний символ Пасхи.
Её очень легко спутать с традиционным пасхальным яйцом.
Но стоит взять писанку в руку, сразу понимаешь, это яйцо – особенное.
Валентина Писаренко, мастер по созданию писанок:
Писанка – это оберег. Крашенка, крашеное яйцо, которое мы на Пасху ходим святить, приходим домой, разговеемся всей семьёй – это еда. И это яйцо – мёртвое. Оно – сваренное.
Из него никогда в жизни не вылупится птенец.
А писанка – это яйцо сырое, в котором находится сгусток жизненной энергии. Писанка должна храниться много-много лет. Яйцо высыхает, белок высыхает, а желток – этот сгусток энергии – он остаётся живым.
1999 год.
Это яйцо с 2015 года. Оно мне очень нравится.
Найти мастера по созданию писанок в наши дни – большая удача. Валентина Писаренко – одна из немногих, кто может показать, как создать этот удивительный оберег.
Инструмент для создания писанок очень прост.
Это – обыкновенная деревянная палочка, с одной стороны которой закреплён гвоздик.
Ещё нужен растопленный воск, несколько баночек с красителями для шерсти.
И, конечно, сами яйца, предварительно обезжиренные уксусом.
После того, как мы нанесём восковый рисунок, яйцо отправляется в банку с красителем.
Если после первой окраски удалить воск – яйцо будет выглядеть вот так.
Это – традиционная белорусская писанка.
Валентина Писаренко:
Чтобы вам показать, что оно давнее. Звук слышен?
Это – высохший внутри желток.
Это яйцо было сделано два года тому назад.
Но бывают писанки и с более сложным рисунком – так называемые украинские.
Их особенность – тонкое сплетение геометрических орнаментов разных цветов.
Чтобы сделать такую писанку, необходимо знать несколько тонкостей.
Валентина Писаренко:
Здесь нужно вращать именно яйцо, а руку с писальцем держать, как циркуль. Вот я сейчас намечу точки, в которые потом буду вести линии. А теперь смотрите, что происходит. Я поставила писальце.
И дальше я веду яйцо, и оно попадает в ту точку.
И ровненько.
Когда рисунок закончен – опускаем будущую писанку в жёлтую краску.
Потом – новый слой воскового орнамента, и опять – краска.
На этот раз – красная.
И, после заключительного рисунка, последняя – иссиня-чёрная.
Когда рисунок закончен – писанку нужно раскрыть.
Так называется процесс удаления воска. Яйца отправляются в духовку, и как только воск потечёт, его можно вытереть.
Валентина Писаренко:
Вот оно просто стирается.
Давить не надо, аккуратненько.
Теперь оберег можно считать готовым – с живым желтком внутри и ярким рисунком снаружи.
Валентина Писаренко:
Поскольку у нас, в Беларуси и католики, и православные, и татары есть. Всякие разные храмики и рисую.
Интерес к настоящим писанкам в последнее время растёт.
Неспроста книга Валентины Писаренко, в которой она подробнейшим образом описывает процесс создания писанок, получила Гран-при на Международной книжной ярмарке в Минске в 2017 году.
Это – маленький шаг к тому, чтобы редкое старинное искусство не было забыто. И доказательство – удивительная традиция создания пасхальных оберегов ещё жива.