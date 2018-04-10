«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег

Писанка – древний символ Пасхи. Её очень легко спутать с традиционным пасхальным яйцом. Но стоит взять писанку в руку, сразу понимаешь, это яйцо – особенное.

Валентина Писаренко, мастер по созданию писанок:

Писанка – это оберег. Крашенка, крашеное яйцо, которое мы на Пасху ходим святить, приходим домой, разговеемся всей семьёй – это еда. И это яйцо – мёртвое. Оно – сваренное. Из него никогда в жизни не вылупится птенец. А писанка – это яйцо сырое, в котором находится сгусток жизненной энергии. Писанка должна храниться много-много лет. Яйцо высыхает, белок высыхает, а желток – этот сгусток энергии – он остаётся живым.

1999 год. Это яйцо с 2015 года. Оно мне очень нравится.

Найти мастера по созданию писанок в наши дни – большая удача. Валентина Писаренко – одна из немногих, кто может показать, как создать этот удивительный оберег. Инструмент для создания писанок очень прост. Это – обыкновенная деревянная палочка, с одной стороны которой закреплён гвоздик.

Ещё нужен растопленный воск, несколько баночек с красителями для шерсти. И, конечно, сами яйца, предварительно обезжиренные уксусом. После того, как мы нанесём восковый рисунок, яйцо отправляется в банку с красителем.

Если после первой окраски удалить воск – яйцо будет выглядеть вот так. Это – традиционная белорусская писанка.

Валентина Писаренко:

Чтобы вам показать, что оно давнее. Звук слышен? Это – высохший внутри желток. Это яйцо было сделано два года тому назад. Но бывают писанки и с более сложным рисунком – так называемые украинские.

Их особенность – тонкое сплетение геометрических орнаментов разных цветов. Чтобы сделать такую писанку, необходимо знать несколько тонкостей.

Валентина Писаренко:

Здесь нужно вращать именно яйцо, а руку с писальцем держать, как циркуль. Вот я сейчас намечу точки, в которые потом буду вести линии. А теперь смотрите, что происходит. Я поставила писальце. И дальше я веду яйцо, и оно попадает в ту точку. И ровненько.

Когда рисунок закончен – опускаем будущую писанку в жёлтую краску.

Потом – новый слой воскового орнамента, и опять – краска. На этот раз – красная.

И, после заключительного рисунка, последняя – иссиня-чёрная.

Когда рисунок закончен – писанку нужно раскрыть. Так называется процесс удаления воска. Яйца отправляются в духовку, и как только воск потечёт, его можно вытереть.

Валентина Писаренко:

Вот оно просто стирается.

Давить не надо, аккуратненько. Теперь оберег можно считать готовым – с живым желтком внутри и ярким рисунком снаружи. Валентина Писаренко:

Поскольку у нас, в Беларуси и католики, и православные, и татары есть. Всякие разные храмики и рисую.

Интерес к настоящим писанкам в последнее время растёт. Неспроста книга Валентины Писаренко, в которой она подробнейшим образом описывает процесс создания писанок, получила Гран-при на Международной книжной ярмарке в Минске в 2017 году.