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«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег

10 апреля 2018 19:48
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Писанка – древний символ Пасхи.

Её очень легко спутать с традиционным пасхальным яйцом.

Но стоит взять писанку в руку, сразу понимаешь, это яйцо – особенное.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-1

Валентина Писаренко, мастер по созданию писанок:
Писанка – это оберег. Крашенка, крашеное яйцо, которое мы на Пасху ходим святить, приходим домой, разговеемся всей семьёй – это еда. И это яйцо – мёртвое. Оно – сваренное.

Из него никогда в жизни не вылупится птенец.

А писанка – это яйцо сырое, в котором находится  сгусток жизненной энергии. Писанка должна храниться много-много лет. Яйцо высыхает, белок высыхает, а желток – этот сгусток энергии – он остаётся живым.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-3

1999 год.

Это яйцо с 2015 года. Оно мне очень нравится. 

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-5

Найти мастера по созданию писанок в наши дни – большая удача. Валентина Писаренко – одна из немногих, кто может показать, как создать этот удивительный оберег.

Инструмент для создания писанок очень прост.

Это – обыкновенная деревянная палочка, с одной стороны которой закреплён гвоздик.  

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-7

Ещё нужен растопленный воск, несколько баночек с красителями для шерсти.

И, конечно, сами яйца, предварительно обезжиренные уксусом.

После того, как мы нанесём восковый рисунок, яйцо отправляется в банку с красителем.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-9

Если после первой окраски удалить воск – яйцо будет выглядеть вот так. 

Это – традиционная белорусская писанка.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-11

Валентина Писаренко:
Чтобы вам показать, что оно давнее. Звук слышен?

Это – высохший внутри желток.

Это яйцо было сделано два года тому назад.

Но бывают писанки и с более сложным рисунком – так называемые украинские.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-13

Их особенность – тонкое сплетение геометрических орнаментов разных цветов.  

Чтобы сделать такую писанку, необходимо знать несколько тонкостей.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-15

Валентина Писаренко:
Здесь нужно вращать именно яйцо, а руку с писальцем держать, как циркуль. Вот я сейчас намечу точки, в которые потом буду вести линии. А теперь смотрите, что происходит. Я поставила писальце.

И дальше я веду яйцо, и оно попадает в ту точку.

И ровненько.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-17

Когда рисунок закончен – опускаем будущую писанку в жёлтую краску.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-19

Потом – новый слой воскового орнамента, и опять – краска.

На этот раз – красная. 

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-21

И, после заключительного рисунка, последняя – иссиня-чёрная.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-23

Когда рисунок закончен – писанку нужно раскрыть.

Так называется процесс удаления воска. Яйца отправляются в духовку, и как только воск потечёт, его можно вытереть. 

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-25

Валентина Писаренко:
Вот оно просто стирается.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-27

Давить не надо, аккуратненько.

Теперь оберег можно считать готовым – с живым желтком внутри и ярким рисунком снаружи. 

Валентина Писаренко:
Поскольку у нас, в Беларуси и католики, и православные, и татары есть. Всякие разные храмики и рисую.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-29

Интерес к настоящим писанкам в последнее время растёт.

Неспроста книга Валентины Писаренко, в которой она подробнейшим образом описывает процесс создания писанок, получила Гран-при на Международной книжной ярмарке в Минске в 2017 году.

«Крашенка – яйцо мёртвое. А в писанке сгусток энергии остаётся живым»: делаем славянский оберег-31

Это – маленький шаг к тому, чтобы редкое старинное искусство не было забыто. И доказательство – удивительная традиция создания пасхальных оберегов ещё жива.

# Культура # Пасха

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