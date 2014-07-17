Дима Бикбаев: Сейчас снимаюсь в фильме с Марком Дакаскосом в Голливуде

Дмитрий Бикбаев - актёр и режиссёр театра и кино, служит в московском Театре Луны. Певец, ранее солист группы «БиС», в настоящее время фронтмен собственной группы «4POST». Автор текстов и композитор. В 2011—2013 годах был ведущим канала RU.TV. Участник второго сезона шоу «Один в один!».

В 2007 году прошел многоступенчатый кастинг на проект «Фабрика Звезд» под руководством Константина Меладзе. Был самым успешным фабрикантом, отличался артистизмом, гипервыносливостью и трудолюбием. Выбыл из проекта до его завершения. Однако по бесчисленным просьбам телезрителей, руководство проекта приняло решение вернуть его обратно. По итогам «Фабрики Звезд» занял 3 место в составе дуэта «БиС» (вместе с Владом Соколовским). Дуэт был успешен, собрал множество наград и музыкальных премий, но в июне 2010 года прекратил существование по инициативе Влада Соколовского. Бикбаев узнал об этом постфактум.

Осенью 2010 года собирает свой проект — рок-группу «4POST». За это время группа становилась лауреатом различных конкурсов и премий, принимала участие в отборе на Евровидение-2012 с авторской песней Бикбаева, которая была признана лучшей русскоязычной песней по итогам конкурса. Песни группы звучат в кино- и телепроектах, музыкальных спектаклях. «4POST» выпустили один альбом (2012 ), а сейчас работают над вторым, который станет полностью англоязычным.

С 2012 года является творческим руководителем и режиссером театрального центра «Маленькая Луна», где постоянно обучает более 80 детей. Учит актерскому мастерству по собственной методике. В мае 2014 года состоялась премьера нового проекта — музыкального спектакля «Флайтер». С марта 2014 года принял участие в проекте канала Россия 1 — «Один в один!». 2014 год — песня 4POST «Spread your wings out» стала саундтреком нового голливудского фильма «Сохраняя жизни».

О том, каким был этот удивительно сложный, но активный творческий путь, и как он все же нашел свой «двухполярный мир» Дмитрий Бикбаев расскажет в интервью Алисы Дударевой.

Дмитрий, как начинается Ваше Доброе утро?

Дмитрий Бикбаев:

В любом случае начинается с музыки и хорошего настроения. Потому что музыка - это некий ключ к дополнительной энергетике. Если правильно себе подобрать музыку с утра - это хороший путь для того, чтобы зарядиться нужной энергетикой и отправиться на совершенно новые свершения.

Вы сами организуете свой распорядок дня, или все же без помощи профессионалов не обойтись?

Дмитрий Бикбаев:

Мне конечно же помогают. Причем разные сферы деятельности, и за них отвечают разные люди. Один человек, который заводит график театральный, другой - разводит другие направления деятельности. Но все равно без моего участия не обойтись, поскольку это же мои внутренние ресурсы, и мне очень важно, чтобы я был вовлечен в этот процесс.

Ваша творческая струя: какая сейчас более актуальная?

Дмитрий Бикбаев:

В первую очередь - музыка. Очень нравится то, что мы делаем с моим с проектом «4POST». Он очень сильно концертируется. Потому что наконец-то есть возможность прорываться к нам поклонникам не только в Москве и не только с помощью Интернета, а именно с концертами, с нашими выступлениями… Это для меня большая личностная победа, и конечно же, это дает большое вдохновение. В театре сейчас перерыв, потому что мои дети, ученики из театрального центра, с 1 июня находятся в отпуске, они отдыхают, и только в сентябре ко мне вернутся. А театральный сезон закрыт. Конечно, кино для меня тоже актуально. Потому что впереди съемки голливудского фильма, сейчас снимаюсь в одном крупном сериале. Съемки проходят на Кубе. Постоянно летаешь по 13 часов туда-обратно… Получается, что в основном сейчас в моей жизни - кино и музыка.

Голливудское кино - это очень здорово! Какое?

Дмитрий Бикбаев:

Я снимался в одном фильме. Это было русско-американское производство, и там у меня была небольшая роль. Изначально предложили написать саундтрек к этому фильму, а потом - бац! Как-то закрутилось, завертелось, и мне предложили какую-то роль, я ее, надеюсь, как-то сыграл. Слово за слово, нашлось другое предложение: сыграть роль, и это уже производство «Телеком», большая часть съемок происходит в Москве. Часть фильма уже отсняли, и сейчас будет еще крайняя... С Марком Дакаскосом вместе. Он и режиссер, и мой партнер в фильме. Очень интересный человек! Очень многому всему актерскому меня научил. Потому что в Голливуде работаю совсем по-другому, не так, как работают большинство наших актеров! Я такое встречал только единственное, когда я снимался в сериале с Татьяной Арнтгольц: очень близкий подход. Я ей об этом сказал, а она: «Нет! Что ты, что ты!». Но для меня все равно, когда человек сразу «включается», может сразу же и заплакать, и засмеяться, погрузиться в предлагаемое обстоятельство, то это, конечно же, голливудский подход. Что касается фильма, я очень надеюсь, что он будет интересен, потому что, когда я читал сценарий, у меня были слёзы. Очень живая тема о том, как важно быть не черствым внутри себя. Это не боевик, это драма. Как важно находить в себе свет и делиться этим светом с окружающим миром!

Я надеюсь, что будет успех! Возвратимся к домашнему российскому творчеству. Путь от «БиС» - участника группы, к сольной группе… Это большая ответственность, большой риск, когда все делаешь не по словам продюсера, а когда действительно такой путь - это твоя работа. Ты можешь это оценивать, и уже делать какие-то выводы? Какие-то очень важные моменты этого пути?

Дмитрий:

Первое, это подсознательно хочется найти какого-то человека. Может быть, это «Фабрика звёзд», или еще что-то, который тебе бы помог. Но потом ты просто понимаешь, что таких людей просто не существует! Успех каждого проекта - это труд конкретных людей! А для того, чтобы твой проект был успешен, тебе нужно трудиться самому. Путь такой…

Для меня очень дорогой, и каждая победа вырывается, выбивается… И руками, и со слезами. Небольшими, казалось бы, потерями. Но главное найти себя в мире, потому что одно дело, когда продюсер за тебя все решает: он знает как это продать, он все это «заворачивает», «закручивает». Когда ты сам делаешь музыку, тебя должно от нее настолько «переть», так это нравиться, что ты выходишь и заряжаешь своей энергетикой зрителей, и зрители откликаются на это. Очень долго, три-четыре года я искал ту музыку, которая мне бы нравилась. Но главное еще нужно было, чтобы и участникам коллектива, музыкантам, это тоже подошло. Их нужно было еще найти! И их нашли!

У Вас такие шаги и предложения в кино! А нет ли какого-то предложения в музыкальном творчестве?

Дмитрий Бикбаев:

Я так скажу… У каждого творца, творческого человека есть какие-то задачи, которые они воплощают посредством творчества. Для меня все же моя миссия - это вера в себя, в мечту. Больше позитивный настрой. Я если что-то создаю, то с позитивом! Позитивная энергетика должна быть! Потому что, если какие-то переживания, то я, скорее, через них просто буду идти дальше, а не убиваться: «Господи, как страшно жить! ». Давайте все плакать, и все будут грустные и печальные. Если человеку дан какой-то путь, то дан не просто так, значит, нужно его пройти, и в идеале это все принесет большие-большие победы. По большей части, в тех персонажах, которых я очень много играю в театре, мне не хватает чего-то другого. Все те персонажи, которых я играю (Дориан Грей, Орфей) - они все такие страдальцы, умирают на сцене, у них у всех что-то там случается, и грустно, и печально… Поэтому свой оттенок драматический я несу на театральной сцене. Мюзикл, который я сейчас поставил со своими учениками (это драматический спектакль, но с элементами мюзикла), как раз про это и есть: несмотря на то, что очень сложная жизнь, его выгоняют из стаи, над ним издеваются, родители не принимают его таким, какой он есть, но он не сдается и идет дальше, добивается больших успехов... Очень интересная работа, как мне кажется! В общем, так оно и есть: несмотря на все сложности, важно, чтобы в конце всегда был успех!

Как Вы любите проводить свой культурный досуг?

Дмитрий Бикбаев:

Я очень рад, что закончился проект «Один в один», появилось много свободного времени, которое не требует физических затрат. Я начал ходить в спортзал. Для меня это очень важно. Я получаю от этого большое удовольствие. Это общение с тренером. Мы постоянно ставим для себя какие-то задачи: «Теперь сто килограмм!». И так хочется это все сделать! Меня это так забавляет! И я получаю позитивную энергию. Я очень люблю посещать театры, потому что нужно смотреть то, что происходит в театральном мире: какие спектакли создаются, какие режиссеры спектаклей, что они делают, на что они обращают свое внимание, и нужно жить внутри этого актуального процесса всегда. Кино, конечно, тоже смотрю, потому что мне интересно, какие сейчас новые выразительные средства в кино. Гуляю. Чем больше гуляешь, тем лучше! Но гулять получается не очень много. Москва сейчас стала более приспособленная под прогулки, больше парков становится. Стараюсь много фотографировать в своем «Инстаграмме» .

А литература?

Дмитрий Бикбаев:

Литературу? Вот я написал пьесу. Сейчас я ее поставил, и пишу еще одну.

Как называется Ваше творение?

Дмитрий Бикбаев:

Первое называется «Флайтер». Вроде как интересно. Посмотрим, как люди будут посещать! Пока сложно все сказать.

Если подвести черту: что бы Вы поставили итогом сделанного и есть ли то, к чему еще есть стремление?

Дмитрий Бикбаев:

Спасибо большое за вопрос! Не успеваю об этом думать! Самое главное - это быть счастливым человеком и каждый день сохранять это ощущение счастья, не загонять себя ни в какие… Мне очень важны мои ученики и те родители, которые доверили мне их будущее. Это очень важно, и это долгосрочная перспектива, очень много всего сделано. Я заканчиваю второе высшее. Получаю диплом, и сразу же поступаю в магистратуру. Вот эта амбиция педагогическая во мне сильна и я думаю, что в следующем году я сделаю много шагов для того, чтобы продвинуться в этом направлении. В кино пока не сыграна та роль, после которой можно сказать «ДА». Она еще впереди, и я это понимаю. Буду ее искать, ждать! Надеюсь, она придет! Хочу поставить свой спектакль, и чтобы каждый спектакль был интереснее и интереснее зрителю.

Как Ваша семья восприняла Ваш путь? Уверена, что она Вас поддерживает, судя по достижениям и по этому дикому, бешеному, в хорошем смысле, творческому темпу?

Дмитрий Бикбаев:

Мой папа военный. А когда узнали, что я собираюсь в театральный ВУЗ, они, конечно, очень сильно… «высказались» по этому поводу, что это не совсем профессия, не то, что может тебя кормить, не совсем то, с чем можно идти по жизни и связывать свое будущее. Но постепенно мне удалось доказать, что это не совсем так. И сейчас уже родители поддерживают как никогда. У меня есть близкий друг, мой продюсер, Марина Мушкинова. И мы с ней, мои родители, музыканты - как одна большая семья. Они не дают друг другу потерять веру и ощущение, что эта игра стоит свеч. Поддержка - это очень важное, и семья мне ее дает!

Дима, для Вас важно доказать себе, что «Я могу», или кому-то?

Дмитрий:

Ни себе, никому! Прошел тот этап, когда нужно было доказать другим! Прошел тот этап, когда нужно было что-то доказать самому себе! Хочется профессионально делать ту работу, которую тебе хочется делать! Мне очень хочется делать какие-то спектакли, выступать на сцене! Я хочу и дальше это делать профессионально! И в этом бесконечном желании становиться лучше, есть какой-то ключик к моему личному счастью!