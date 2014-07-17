Экскурсовод Татьяна Русинович: Тайны Несвижского замка

Несвижский замок хранит в себе множество тайн, легенд и загадок. Давайте попытаемся разгадать некоторые из них.

Несвиж в былые времена называли некоронованной столицей Великого княжества Литовского. А Радзивиллов, которые владели замком 4 столетия, - некоронованными королями. Не было в государстве ни единой должности, которую они не занимали: гетманы, канцлеры, маршалы, воеводы... Самым могущественным в знатной семье был Николай Черный, самым непредсказуемым и эксцентричным — король Станислав, по прозвищу Пане Коханку. Второе имя в народе он получил благодаря любимому выражению. Со словами «Пане коханку» он обращался ко всем собеседникам без исключения.

Татьяна Русинович, экскурсовод Несвижского дворцово-паркового комплекса:

Однажды здесь собирались гости. Было лето, жара, очень душно и ему захотелось их чем-то удвивить, чем-то особенным. Он пообещал, что когда гости проснутся наступит зима. В это никто не поверил. Но утром они очень удивились, когда обнаружили, что вся дорога, которая ведет к замку была усыпана чем-то белым. Оказалось, что это соль, которая в 18-ом столетии стоила безумно дорого.

Еще одна тайна и легенда связана с несметными сокровищами Радзивиллов. Существует предание, что где-то в подземельях Несвижского замка спрятаны 12 золотых статуй святых Апостолов.

Татьяна Русинович:

Очень часто в летописаниях упоминаются эти 12 апостолов. Они все были усеяны драгоценными камнями и утеряны во время войны 1812 года. Было очень много попыток того, чтобы найти все эти 12 апостолов, но, увы, на сегодняшний день о них ничего не известно.

На вопрос, хранятся ли сегодня в подземельях богатства Радзивиллов, эксперты с уверенностью отвечают «нет». Но о самих подземельях готовы рассказать много интересного.

Татьяна Русинович:

Во время реставрационных работ был обнаружен один из них. Это двухъярусный подземный ход. Один из них приводит к воде.

Подземный ход сохранился до сих пор. Правда, сегодня туристов больше не водят в подземелье. Зато экскурсоводы охотно рассказывают посетителям самую красивую легенду Несвижского замка, которая связана с Черной Панной - Барбарой Радзивилл. Поговаривают, что ее приведение до сих пор можно увидеть в подземельях замка. А эти зеркала, которые расположены в одной из комнат резиденции Радзивиллов, -- вход в потусторонний мир. Но так ли это?

Татьяна Русинович:

Легенда связана с именем Барбарой Радзивилл, но она появилась в советское время. Дело в том, что Барбара в стенах Несвижского замка никогда не была. Она умерла еще в середине 16-го столетия, в то время как строительство каменного замка было начато только в 1583 году. Сам Радзивилл связывает легенду о Черной Панне с екатериной Радзивилл.

Тайной окутан не только замок, но и сами его владельцы. Поговаривают, что род Радзивиллов был связан со всеми монаршими домами Европы. К примеру, Станислав Радзивилл и Джон Кеннеди были хорошими друзьями и даже крестили детей друг друга. Все тайны и легенды Несвижского замка до сих пор не могут разгадать лучшие историки и эксперты. Может, благодаря этому на протяжении многих лет он манит к себе миллионы туристов со всего мира?