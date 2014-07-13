Надежда Бабкина: Если «Славянский базар», то это радость, смех, бессонные ночи

Телемост с Витебском, с обладательницей собственной звезды на Аллее звезд «Славянского базара». Надежда Бабкина – она в этот раз получила специальную награду Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Надежда Георгиевна, добрый вечер!

Надежда Бабкина, народная артистка России:

Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.

На неделе звезда Надежды, как ее уже успели окрестить мои коллеги, зажглась на Аллее звезд в Витебске. Во-первых мы Вас поздравляем.

Надежда Бабкина:

Спасибо, спасибо огромное.

И еще я заметил, что, прикоснувшись к собственной звезде, Вы загадали желание. Откройте секрет – какое?

Надежда Бабкина:

Вообще, желания вслух не говорят, но так как это уже случилось, я, так сказать, буду стараться дотягиваться до тех самых звезд, которые находятся высоко-высоко. Вершины я еще не достигла. Она где-то там, еще в перспективе.

Но не только звезда Бабкиной появилась в Витебске. Вы на этот раз – главная «звезда» фестиваля. Вы получили специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». На церемонии Вы успели обменяться парой фраз с Александром Лукашенко. О чем говорили?

Надежда Бабкина:

Особенно ни о чем. Я поблагодарила, сказала, что очень его ценю и уважаю. Он сказал, что очень тяжелый приз, сама награда очень тяжелая, порядка 7 кг. Я ответила, что выдержу. Он дал мне в руки, а я не ощутила тяжести, настолько я была мобилизована в этом плане. Думала, что держала перышко в руке. Он на меня смотрел и сказал: «Отдай специально обученному мальчику, который одет в красивый белорусский костюм». Я отдала. «Потому что твои руки сейчас пригодятся». В общем, мы перешепнулись. То есть получился такой какой-то деликатный разговор хорошо давно знакомых людей. Я его знаю очень давно, он меня тоже. Еще с комсомольской поры, с давних лет, когда мы были сосем молодыми, ставили перед собой цели и задачи, к ней шли, достигали результатов. И поэтому я высказала ему свое глубочайшее уважение.

А вот скажите честно, откровенно и без пафоса: а это правда, что на «Славянском базаре» атмосфера совершенно особая? Эту, казалось бы, дежурную фразу говорят многие. Но все как будто сговорились. Может, действительно, в этом что-то есть?

Надежда Бабкина:

Вообще, без пафоса скажу, что на «Славянском базаре» присутствует определенная атмосфера, отличающаяся от других совершенно масштабных, зрелищных представлений. Не первый год я здесь, практически стояла у истоков создания «Славянского базара». Пробные шаги мы делали вместе с моими друзьями, режиссерами. Я в этом участвовала очень активно. И без сожаления и огорчения скажу тем, кто думает, что мы все обманываем и сговорились вслух говорить, что особые впечатления, мнения, атмосфера, – это правда. Можете мне поверить.

Надежда Георгиевна, знаю, Вы не любите этого вопроса. Но все же. Вы полковник казачьих войск с правом ношения оружия. Вы допускаете, что могли бы его применить в какой-то ситуации или Ваше оружие – это исключительно песня?

Надежда Бабкина:

Нет, я не допускаю. Это, знаете, бессмысленно. У меня огромное количество оружия, которое не огнестрельное, но очень опасное. Это шашки, это сабли, это подписанные дарственные казаками, людьми, которые верой и правдой служат своему отечеству, своей стране, родине. На одной из сабель, когда ты ее вынимаешь из ножен, написано: «Без надобности не вынимай. Без нужды не размахивай». И я это помню.

Знаю, что Вы никогда из Витебска не уезжаете с пустыми руками. Мои коллеги как-то даже подметили, что Бабкина вывозит из Беларуси лен. Что на этот раз?

Надежда Бабкина:

А что, разве плохо поучаствовать в экономическом процессе для Республики Беларусь? Конечно, не уезжаю. Я уже сожалела, что приехала в этот раз не на машине. Придется ехать поездом. Сама себе давала задание, что в этом году ничего не буду приобретать. Но тем не менее все равно не могла удержаться.

У меня двое внуков растут. Понимаете какая прелесть? «Славянский базар» был, а внуков еще не было. А теперь они есть у меня. Одна маленькая совсем девчушка, ей буквально на днях будет 11 месяцев, а Георгию – 4 года. Пришла я сегодня в витебский универмаг, подошла в детский отдел. Белье настоящее, льняное, хлопковое. Оно очень правильное. У ребенка все хорошо будет. И ощущение будет замечательным. Спасибо белорусским производителям, которые умеют это делать, умеют сохранить какое-то таинство, и в то же время это очень модно, красиво и цвет хороший. Я накупила. И не скрою, что еще для своей семьи, женщин сделала тоже подарки. В общем, подарки с назначением.

Надежда Георгиевна, а сейчас, если позволите, небольшой блиц. Я называю словосочетание, а Вы – первую ассоциацию, которая приходит на ум. Попробуем?

Надежда Бабкина:

Давайте, Игорь, спрашивайте.

Итак, если «Славянский базар», то это...

Надежда Бабкина:

То это радость, смех, бессонные ночи.

Если Витебск, то это...

Надежда Бабкина:

То это город великих мастеров, прекрасных традиций и замечательной красоты. И гостеприимства.

Если Звезда, то это...

Надежда Бабкина:

Это колоссальная ответственность. На земле это атрибутика и какое-то напоминание. А стремление к неким высотам – это колоссальный труд и большая ответственность.

И если Беларусь, то это...

Надежда Бабкина:

Если Беларусь, то это потрясающая, необыкновенная республика, которая чистенькая, аккуратненькая, доброжелательные люди, великолепные, всегда с распростертыми руками, готовые угостить всем, что у них есть в руках, под руками.

Не могу не вспомнить. Еду по трассе, смотрю: яблоки, огромные яблоки. Думаю, что эта яблоня вроде как ничья, она через забор вышла на улицу. Я остановила машину, подошла к этой яблони и стала немножко потрушивать ее. И несколько яблок собрала. Вдруг из-за забора выглядывает женщина. Она на меня смотрела, а потом говорит: «Надя, ты чего это на дороге яблоки рвешь? Заходи быстро». И кричит: «Коля, в погреб давай. Все, что есть, на стол ставь». Я сказала, что не могу. «Нет, нет. Мы не отпустим». Короче говоря, они мне дали три ведра яблок. Я эти яблоки привезла в Москву, мы посидели за столом поговорили. А вы говорите, что такое Беларусь. Это вот это Беларусь.

Спасибо, Надежда Георгиевна. Будем Вас снова ждать в гости и обязательно угостим. И не только яблоками.

Надежда Бабкина:

Спасибо большое за гостеприимство, за прием. Я очень надеюсь, что мы не надолго расстаемся.