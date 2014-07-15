14 июля- церемония закрытия «Славянского базара в Витебске»

Новости Беларуси. Остается всего несколько часов до торжественной церемонии закрытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». На сцену Летнего амфитеатра выйдут самые известные и любимые миллионами артисты.

Пожалуй, один из самых ожидаемых моментов этого вечера - награждение победителей конкурса молодых исполнителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Газманов о хвойных породах говорит на профессиональном языке не случайно. На гастролях посадил не одно дерево в разных городах. Вот и в Витебске до концерта выбрался в ботанический сад. Последний раз подобную прогулку совершал разве что в родном Калининграде.

Олег Газманов, народный артист России:

Я люблю ботанические сады и вообще природу. В Калининграде, где я родился, я долгое время, десятки лет жил на улице лейтенанта Князева. И эта улица примыкала к ботаническому саду. А в Калининграде этот ботанический сад еще немцы в свое время развернули. Он очень старый и потрясающе красивый.

Беларусь - страна таких добрых, открытых, доброжелательных людей. И вот природа. Видимо из-за того, что такая природа.

А накануне, пока главная фестивальная интрига близилась к развязке, за кулисами артисты следили не только за вокальным состязанием, но и за спортивным. Солисты знаменитого бойз-бэнда «Blue», прославившиеся романтичными хитами и дуэтом с Элтоном Джоном, оказались не равнодушны к футболу. Не отрывались от трансляции финала чемпионата мира. Да и сами поставили рекорд по количеству сэлфи с фанатами.

Группа «Blue» (Великобритания):

Здесь потрясающая сцена. Нам очень понравилось. Мы отлично проводим время. Попробовали традиционную белорусской кухню. Очень понравилось.

Родриго, известный певец в латинской Америке, сегодня проснулся знаменитым и в Витебске. Он впервые поучаствовал в конкурсе и сразу с лихвой опередил конкурентов.

Родриго де ла Кадена, обладатель Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Мексика):

Мексика впервые участвует в фестивале. И я также. Для меня большая честь победить здесь. Это большой шаг вперед. И я бы хотел, чтобы наши страны налаживали культурные связи. У нас много общего.

Вечером на сцене летнего амфитеатра финальные аккорды «Славянского базара». Зрителей порадуют известные звезды Беларуси, России и Украины.

Александр Буйнов:

Это один из тех фестивалей, который не то что помогает, который продвигает прекрасную идею - объединение всех славянских народов.

Лайма Вайкуле, певица (Латвия):

Я не участвовала в строительстве, но я была здесь, когда здесь был песок! Мы сейчас стоим на брусчатке, а раньше был песок. И я тогда уже выступала здесь.

Обновлено 15.07.2014 в 10.30

Торжественное закрытие международного фестиваля искусств состоялось накануне вечером. Во время церемонии заслуженные награды получили обладатели Гран-при конкурсов творческого форума. Лучшей в детском музыкальном состязании стала украинка Анастасия Багинская, а взрослых исполнителей эстрадной песни представил мексиканец Родриго де ла Кадена.

Помимо начинающих, на сцену Летнего амфитеатра выходили уже известные артисты - Лайма Вайкуле, Борис Моисеев, Витас, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, группа «Blue» и многие другие.

Наталья валевская, певица (Украина):

Я уезжаю нехотя. Мне очень хочется здесь остаться, потому что атмосферы, которая тут… У нас такого нет. Ни одного в Украине такого масштабного фестиваля. Я по-доброму радуюсь и очень хочу сюда приезжать с сольными концертами!

Методие Бужор, певец (Россия):

У вас потрясающая страна, потрясающие люди, добрые, с огромной человеческой душой и любовью. Наверное, для любого артиста большое счастье приходить на ваш праздник.

Гала-концерт закончился за полночь под залог салюта.

Гости фестиваля:

«Славянский базар». Каждый год живешь и ждешь его. Ощущения, что он закончился, нет. Через год мы обязательно сюда опять приедем.

Впечатления очень хорошие. Здорово, неописуемо! Сожалею только об одном - что приходится до следующего года расставаться. Надеюсь, мы снова увидимся с этим городом.

«Славянский базар» каждый год процветает все больше и больше. Мы счастливы, что именно в этом году попали сюда и провели так прекрасно это время.

Несмотря на официальное закрытие «Славянского базара», праздник в Витебске будет продолжаться еще два дня. 15 июля вечером публику своим творчеством порадует народный артист России Олег Газманов, после его выступления состоится гала-концерт звезд шансона. А 16 июля жителей и гостей северной столицы Беларуси ждет «Рок-панорама» - концерт даст легендарная группа «Чайф».