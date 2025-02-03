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Детские картины из 25 стран! В Смолевичах представили художественный эксперимент «Взгляд из региона»

03 февраля 2025 07:57
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Мир глазами юного поколения. Лучшие детские картины из более чем 20 стран определяли в рамках международного художественного эксперимента «Взгляд из региона», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детские картины из 25 стран! В Смолевичах представили художественный эксперимент «Взгляд из региона»-2

В роли судей – профессиональные художники, искусствоведы и педагоги из Беларуси, Китая, нескольких регионов России. Задача команды экспертов – определить работы для экспозиции, которая покажет колорит родной земли. Всего на конкурс было подано более 6 тысяч заявок в том числе из Аргентины, Индии и Ирана, Сербии, Турции.

Детские картины из 25 стран! В Смолевичах представили художественный эксперимент «Взгляд из региона»-4

Людмила Скакун, организатор:
Конечно же, у нас наладилось большое количество контактов. В первую очередь, это Российская Федерация. В прошлом году из Самары привозили детей на пленэры в Беларусь, в Витебск. Кроме того, хорошие связи с Китаем, провинция Гансу. В прошлом году наши работы были представлены там на нескольких выставках в Китае. Кроме того у нас связи с Индией, Сербией.

Детские картины из 25 стран! В Смолевичах представили художественный эксперимент «Взгляд из региона»-6

Глеб Голубев, директор художественной школы (Россия):
Вот эти взаимоотношения, которые мы поддерживаем уже на протяжении нескольких десятков лет, они двигают многое. Мне очень-очень нравится приезжать в Беларусь. Здесь очень тепло, комфортно и хорошо.

Эксперимент проводится в рамках проекта «На своей земле». Всю эту неделю гостей из-за рубежа ждут круглые столы и конференции, запланированы и конкурсы. Основная цель – укрепить международное сотрудничество и обменяться опытом.

# Выставка # Творчество

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