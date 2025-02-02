В деревне Жиличи приступили к реконструкции дворцово-паркового ансамбля XIX века

В деталях воссоздать антураж и ландшафт парка 19-го века. К выполнению такой задачи притупили специалисты в деревне Жиличи. Скоро в чек-листе путешественников появится новая локация: реконструкция дворцово-паркового ансамбля завершится уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденцию в начале позапрошлого века для местного вельможи Игнатия Булгака построил архитектор Кароль Подчашинский. Учитывая уникальность объекта и его историческую ценность – восстановление усадьбы с элементами реставрации проводилось в четыре очереди и заняло несколько лет. Два года назад после капитального ремонта свои двери для гостей распахнул белорусский Версаль. Из 100 залов дворца к жизни вернули те, где остались подлинные элементы. С завершением работ на прилегающей территории, архитектурная жемчужина засияет еще ярче.

Александр Жигун, начальник управления культуры Могилевского облисполкома:

На сегодняшний день идет очистка озер. Делается насыпь для создания искусственного острова, на которой разместится павильон с беседками и скамейками, где все посетители смогут наблюдать каскады озер. Будет воссоздана каретная, в которой разместятся санузлы, кафетерий четыре гостиничных номера. Также будут ремесленные мастерские и помещение для проката велосипедов.

Впрочем, после реставрации дворец в Жиличах уже стал магнитом для туристов. Только в прошлом году его посетили 82 тысячи человек, это на 30 тысяч больше чем годом ранее.