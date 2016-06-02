Дети, внуки и правнуки классиков белорусской литературы

Кучерявой малышке Юлии 2,5 годика. Она любит гулять с необычными старинными вещами, слушать истории из жизни своих бабушек, дедушек и засыпать под стихотворение про «савося-распусніка». Пока она не понимает, что в руках держит не игрушки, а семейные реликвии. И что на ночь мама читает ей не обыкновенные сказки, а произведения, которые любит белорусский народ. Юленька – праправнучка Якуба Коласа и Янки Мавра.

Свою жизнь Василина посвятила сохранению великого литературного наследия: до декретного отпуска она работала главной хранительницей фондов музея Якуба Коласа. Что интересно, в их семье женщины не меняют девичью фамилию – как дань памяти талантливому предку.

Большая семья породнившихся белорусских писателей в настоящее время живёт на одной территории с музеем Якуба Коласа. Среди них никто не пошёл по стопам знаменитого родственника: Василина – социолог, мама Василины Мария – преподаватель математики, брат-близнец Василий работает в сфере транспортных коммуникаций. Возможно, в будущем именно в маленькой Юлии вновь возродится литературный талант.

Передать свои способности к писательству пытался и народный писатель Беларуси Иван Чигринов.

Татьяна Ивановна Пранович учит студентов Института журналистики БГУ зарубежной литературе уже 32 года. В последнее время всё чаще рассказывает на занятиях, что она дочка знаменитого писателя. Ведь не каждый имеет такой повод для гордости. В интервью телеканалу СТВ Татьяна Ивановна тоже предпочла больше говорить об отце, чем о себе.

Иван Гаврилович Чигринов любил нянчится с внуками, и теперь спустя 20 лет после его смерти, дочка писателя рассказывает, как они выросли и кем стали.

В мансарде одного из домов в центре Минска находится художественная мастерская. Здесь литературные строки на бумаге трансформировались в пёстрые мазки разноцветной краской на холсте. Вместо ручки – кисть, а вместо слов – образы. Так творит внук белорусского писателя Ивана Мележа, который нашёл воплощение творческим задаткам в художественных экспериментах. Сочетание несочетаемого как на бумаге, так и на холсте.

Иван Семилетов по-прежнему читает и перечитывает любимые произведения своего дедушки, библиотека которого насчитывает больше 10 тысяч книг. В семье также хранятся некоторые памятные вещи белорусского писателя.

До сих пор на вешалке и французский пиджак, который Иван Мележ носил, будучи школьником. Ещё тогда знаменитое родство было для него не привилегией перед другими, а обязанностью соответствовать великому имени.

Считается, что гены передаются через поколение. Поэтому не случайно Иван находит параллели в своём представлении о мире и дедушкином.

Якуб Колас, Янка Мавр, Иван Чигринов и Иван Мележ – выдающиеся белорусские писатели стали создателями сокровища белорусской литературы, однако самое яркое вдохновение их жизни отразилось в иных произведениях – в их детях, внуках, правнуках.





