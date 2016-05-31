Узоры, которым пять тысяч лет: неглюбские рушники признаны историко-культурным наследием Беларуси

Новости Беларуси. Неглюбские текстильные традиции пополнят список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества характерно для Ветковского района Гомельской области. Многоцветные скатерти, покрывала, занавески. А местный наряд – один из наиболее архаичных и сложных среди белорусского народного костюма.

Рушниковый код добра – словно молитва на ткани. «Стрела», «кривули», «восьмирожки», «кручча». В начале XXI века рука неглюбской мастерицы ткет узор, которому пять тысяч лет. Это то, на чем основывали свои представления о мироустройстве наши далекие предки. Когда-то эти символы сопровождали человека от первого до последнего дня жизни.

Людмила Ковалева, мастер по ткачеству:

Мы верим в силу оберега. Но это не так, что выткал и все – он тебя оберегает. Такого не бывает. Нужно верить и самому стремиться.

Неглюбские рушники-обереги почти полвека назад появились даже в штаб-квартире ООН. Их экспонировали во всех частях света. В свои коллекции их приобретали ведущие музеи мира. А в самой Неглюбке набожник до сих пор – это такая же неотъемлемая часть жизни, как хлеб или вода.

Анна Коржова, житель деревни Неглюбка:

Чтобы было красиво и чтобы самому сделать. Рушник, скатерть. И радуешься. Сделаешь, расстелешь и смотришь.

Стремление неглюбских женщин к красоте во всем, что делается их руками, сегодня как и 200 лет назад. Традиция динамично развивается, и этим интересна исследователям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Афанасьева, научный сотрудник Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова:

Неглюбская традиция использует разнообразные виды ткачества, начиная от наиболее древнего бранного, закладное. Огромное обилие знаков, элементов.

Новость о внесении их традиции в список историко-культурного наследия Беларуси в самой Неглюбке восприняли спокойно. Говорят: главное, чтобы были силы, а ткацкий станок без дела стоять точно не будет.