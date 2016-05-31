Кевин МакКой, солист группы «Bad Boys Blue» исполнил свой легендарный хит «You’re a woman» в программе «УТРО»

«Bad Boys Blue» – евродиско-группа, образованная в Кёльне, которая за свою четвертьвековую историю выпустила около 26 хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США.

Именно с этой диско-группой у многих ассоциируется музыка в стиле евродиско. Именно «Bad Boys Blue» могут по праву считаться самой романтичной группой 80-х годов! Нежные ритмы, лёгкое диско, губная гармошка, фортепиано, песни о любви, счастье...

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Кевин Маккой (Kevin Mccoy), участник оригинального состава группы и автор многих хитов группы «Bad Boys Blue».