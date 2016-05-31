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Премьерный спектакль «Флейта-чародейка» с участием детей с аутизмом покажет «Семейный инклюзив – театр «і»

31 мая 2016 09:12
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«Семейный инклюзив – театр «і», в котором вместе с профессиональными актёрами будут играть дети с аутизмом совсем скоро покажут свой первый спектакль – «Флейта-чародейка».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Татьяна Яковлева, руководитель проекта «Семейный инклюзив – театр «і», Ирина Пушкарева, художественный руководитель, режиссер проекта «Семейный инклюзив – театр «і», Леонид Динерштейн, продюсер проекта «Семейный инклюзив – театр «і» и исполнительница ведущей роли в спектакле – Злата Залесская.

# Культура # Фотофакт # Дети # Татьяна Яковлева # Злата Залесская # Ирина Пушкарева

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