Премьерный спектакль «Флейта-чародейка» с участием детей с аутизмом покажет «Семейный инклюзив – театр «і»

«Семейный инклюзив – театр «і», в котором вместе с профессиональными актёрами будут играть дети с аутизмом совсем скоро покажут свой первый спектакль – «Флейта-чародейка».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Татьяна Яковлева, руководитель проекта «Семейный инклюзив – театр «і», Ирина Пушкарева, художественный руководитель, режиссер проекта «Семейный инклюзив – театр «і», Леонид Динерштейн, продюсер проекта «Семейный инклюзив – театр «і» и исполнительница ведущей роли в спектакле – Злата Залесская.