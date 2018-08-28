Деревянко о работе с Кончаловским: «Он мне сказал: «Молодец! Удивляешь до сих пор меня»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.
В драматическом амплуа мы Вас видим нечасто, обычно в комедийных ролях.
Павел Деревянко, актёр:
Продюсеры и зрители видят меня больше в комедийных ролях.
Это мне и предлагают.
И, действительно, я очень хорошо чувствую комедию и разные её поджанры, скажем так. Драматические роли случаются в моей жизни, но не так часто, как хотелось бы.
Тем не менее, Кончаловский дал Вам серьёзные роли в своих спектаклях.
Павел Деревянко:
На предпоследнем спектакле он мне сказал, вообще: «Я думал, что ты уже остановился в своём развитии. А ты – молодец! Удивляешь до сих пор меня».
Фото: instagram.com/pablo_derevyanko
Расскажите о своих работах в театре.
Павел Деревянко:
В феврале 2018 года мы выпустили премьеру на сцене театра имени Моссовета – «Великолепный рогоносец». Это – безумная история абсолютно, про талантливого поэта Бруно, у которого молодая жена, которую он уже любит много лет.
Он её обожает, она его обожает.
Он ей хвастается постоянно. Потом вдруг, в какой-то момент, начинает ревновать её диким образом. Также у меня в театре есть «Дядя Ваня» – я играю дядю Ваню. И в «Трёх сёстрах» я играю барона Тузенбаха. Это – спектакли Андрея Сергеевича Кончаловского.
Павел Деревянко: «Уже многое сделано, в 42 года. Строю дом в Таганроге, посадил дерево»