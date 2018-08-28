Деревянко о работе с Кончаловским: «Он мне сказал: «Молодец! Удивляешь до сих пор меня»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр Павел Деревянко.

В драматическом амплуа мы Вас видим нечасто, обычно в комедийных ролях.

Павел Деревянко, актёр:

Продюсеры и зрители видят меня больше в комедийных ролях.

Это мне и предлагают.

И, действительно, я очень хорошо чувствую комедию и разные её поджанры, скажем так. Драматические роли случаются в моей жизни, но не так часто, как хотелось бы.

Тем не менее, Кончаловский дал Вам серьёзные роли в своих спектаклях.

Павел Деревянко:

На предпоследнем спектакле он мне сказал, вообще: «Я думал, что ты уже остановился в своём развитии. А ты – молодец! Удивляешь до сих пор меня».