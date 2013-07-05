По случаю 400-летия Будславской Иконы Божьей матери в Беларуси город посетят более 40 тысяч католиков

Новости Беларуси. 5 июня в Будславе начинаются торжества, посвященные 400-летию Будславской Иконы Божьей матери в Беларуси. Это одна из самых почитаемых в католической церкви икон, которая славится многочисленными чудесами. В качестве папского легата на торжества направлен один из наиболее известных современных ватиканских дипломатов – кардинал Жан-Луи Торан.

Накануне папского посланника принял президент Александр Лукашенко. Глава государства и кардинал обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Римско-католической церковью.

Ежегодно к Будславской Иконе Божьей матери устремляются верующие из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. По случаю нынешнего праздника город готовится принять более 40 тысяч католиков. Для их удобства в поселок пущены дополнительные поезда. Тысячи паломников еще накануне отправились в город пешком и на велосипедах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломники:

У нас сейчас юбилейная пилигримка не велосипедах. От Красного костела. Мы выдержали все времена, когда ездили по 2-3-4 человека разными путями, с разными проблемами. Но вот установка каждый фэст, каждый год посвятить Мати Божьей Будславской. Это не подвиг, это ахвяра.

Захотелось побыть вместе с католиками. Сама я православная, но как-то с католиками общаюсь, езжу в разные пилигримки, походы. Очень нравится мне это.

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для доставки паломников в Будслав. Так, 5 июля в 18.00 из Молодечно в Крулевщизну прибудет состав региональных линий эконом-класса. Предусмотрены рейсы и в обратном направлении. Сотни верующих уже воспользовались этими маршрутами.

Ричард Пищук, паломник:

Я планую паўдзельнічаць у святой імшы таксама, ноч пабыць у храме проста, як бы сам на сам, памаліцца, паразважаць пра жыццё, папрасіць нешта, за нешта падзякаваць.

Зинаида Бондарик, паломник:

Неоднократно посещала этот костел, а вот такой праздник для меня будет впервые. И я рада, что будет такой праздник.

На торжествах присутствует и высокое духовенство. 5 июля днем католические священники провели встречу с верующими. Для участия в празднике в Беларусь накануне прибыл один из самых влиятельных кардиналов Ватикана – Жан-Луи Торан. Именно он 13 марта объявил об избрании нового Папы Римского.