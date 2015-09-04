В 2015 году День белорусской письменности пройдёт в городе Щучин Гродненской области. День белорусской письменности традиционно проходит в городах и посёлках, с которыми тесно связана жизнь знаменитых деятелей Беларуси. В Щучине День белорусской письменности состоится в первый раз.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Александр Ашмей, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Щучинского райисполкома, Елена Павлова, начальник управления издательской деятельности и торговли Министерства информации Республики Беларусь, Николай Чергинец, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, председатель Союза писателей Беларуси.