Белорусская певица записала клип на песню «Малиновка». Выход приурочили ко дню рождения Александра Тихановича

Новость о том, что Гран-при детского конкурса «Витебск» остается в Беларуси, нас порадовала. Так же, как это было в 2019 году. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ксения Галецкая, победительница этого конкурса 2019 года. Александр Меженный, ведущий:

Расскажи, победительницей каких еще фестивалей ты являешься.

Ксения Галецкая, певица:

Это детский «Славянский базар» 2019 года и SanRemo Junior, где я победила в 2021 году. Мы ездили в Италию. И это такой непередаваемый опыт, эмоции. Я очень благодарна за возможность там выступить. Александр Меженный:

Еще один замечательный повод. К 70-летию народного артиста Беларуси Александра Тихановича ты подготовила клип на песню «Малиновка». Песня Эдуарда Ханка на слова Анатолия Поперечного. Как пришла идея взять эту композицию и подготовить такой сюрприз?

Ксения Галецкая:

Это случилось как раз после SanRemo Junior. Я была удостоена чести исполнять эту легендарную композицию. И потом мы с командой продюсерского центра «Спамаш» решили приурочить выход этого клипа к юбилею артиста Александра Тихановича. Юлия Самусенко, ведущая:

Каково исполнять такую композицию? Какие чувства, эмоции тебя переполняют? Это как-то согревает душу, вдохновляет? Ксения Галецкая:

Конечно же, мне очень радостно и почетно, что мне доверили такую композицию. Я очень аккуратно берусь за такие легендарные песни. Мы проделали большую работу над ней – и с педагогом, и с аранжировщиком, чтобы все было идеально и чтобы зрителям понравилось.