Белорусская певица записала клип на песню «Малиновка». Выход приурочили ко дню рождения Александра Тихановича
Новость о том, что Гран-при детского конкурса «Витебск» остается в Беларуси, нас порадовала. Так же, как это было в 2019 году. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Ксения Галецкая, победительница этого конкурса 2019 года.
Александр Меженный, ведущий:
Расскажи, победительницей каких еще фестивалей ты являешься.
Ксения Галецкая, певица:
Это детский «Славянский базар» 2019 года и SanRemo Junior, где я победила в 2021 году. Мы ездили в Италию. И это такой непередаваемый опыт, эмоции. Я очень благодарна за возможность там выступить.
Александр Меженный:
Еще один замечательный повод. К 70-летию народного артиста Беларуси Александра Тихановича ты подготовила клип на песню «Малиновка». Песня Эдуарда Ханка на слова Анатолия Поперечного. Как пришла идея взять эту композицию и подготовить такой сюрприз?
Ксения Галецкая:
Это случилось как раз после SanRemo Junior. Я была удостоена чести исполнять эту легендарную композицию. И потом мы с командой продюсерского центра «Спамаш» решили приурочить выход этого клипа к юбилею артиста Александра Тихановича.
Юлия Самусенко, ведущая:
Каково исполнять такую композицию? Какие чувства, эмоции тебя переполняют? Это как-то согревает душу, вдохновляет?
Ксения Галецкая:
Конечно же, мне очень радостно и почетно, что мне доверили такую композицию. Я очень аккуратно берусь за такие легендарные песни. Мы проделали большую работу над ней – и с педагогом, и с аранжировщиком, чтобы все было идеально и чтобы зрителям понравилось.
Александр Меженный:
Лично мне волнительно, я еще не видел этого клипа. Волнительно по целому ряду причин. Во-первых, эта песня сопровождала меня все детство. И потом, долгие годы работы с Александром Тихановичем и возможность всегда поздравлять его с днем рождения именно в дни проведения «Славянского базара» – это все греет душу. Возможно, я волнуюсь даже больше, чем ты, презентуя этот клип.
Ксения Галецкая:
Конечно, волнение было, потому что мы очень старались, хотели, чтобы зрители оценили результат. И сам клип «Малиновка» – это что-то нежное, весеннее, поэтому мы за идею взяли первую любовь. Кропотливая тема, но мы надеемся, что вам понравится.
Юлия Самусенко:
Какие у тебя творческие планы на ближайшее будущее?
Ксения Галецкая:
Пока мы развиваем концертную деятельность. Сейчас я являюсь ведущей на детском международном конкурсе «Витебск-2022», совсем скоро буду выступать на фестивале как приглашенный гость.
Александр Меженный:
Давай поговорим про детский конкурс. Как тебе выступление нашего артиста?
Ксения Галецкая:
Это было супер. Мне кажется, я за Елисея Касича переживала больше, чем за саму себя на конкурсе, потому что эмоции переполняют. Все-таки я могу прочувствовать, какая это большая ответственность. И я понимаю, какую огромную работу он проделал для того. Мне кажется, Гран-при – это лучшая награда за такой труд.
Александр Меженный:
Была какая-то творческая ревность?
Ксения Галецкая:
Нет, вообще не было. К чему ревновать? У меня тоже Гран-при, и это прекрасно, когда мы прославляем нашу Беларусь.
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