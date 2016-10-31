Даже в 101 год он играл на все сто: 31 октября не стало старейшего актера современности Владимира Зельдина

Новости Беларуси. Не стало легенды. В Москве на 102 году жизни скончался актер театра и кино Владимир Зельдин. Народный артист СССР, обладатель десятков кинопремий. За свою карьеру он сыграл более, чем в 40 фильмах. Ему были подвластны любые роли. Он был поручиком Ржевским в «Давным-давно», Ринальдо – в героической итальянской комедии «Ринальдо идет в бой», веселым клоуном – в «Карнавальной ночи», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Смешно до слез. И так глубоко. Даже в костюме клоуна Владимир Зельдин – легенда. «Карнавальную ночь» без его Николаева представить уже трудно. Культовый фильм и культовый герой.

А до этого – бравый грузин Мусаиб Гатуев. Знаменитый на весь Союз пастух сводил с ума девушек. Этот фильм, кстати, Зельдина спас от смерти на фронте. Точнее сам Сталин, приказавший доснять картину в 1941 году. Несмотря на войну.

Затем были «Учитель танцев», «Давным-давно», «Ринальдо идет в бой». Около 40 ролей в кино. Еще больше – в театре. Своему, родному – Российской армии актер служил 70 лет. Билетов на спектакли с ним было не достать за месяцы до постановок.

Александр Кашперов, актер:

Человеку 100 лет – это век. Он работал, играл спектакли в последнее время – стояла скорая помощь, а он играет спектакль. Легок, великолепен. Это огромнейшая потеря.

Владимир Зельдин – актер уникальный.

Родившись при царе, пережил революцию, Великую Отечественную, перестройку и уже новое время.

Старейший актер на планете. Имя артиста – в Книге рекордов Гиннеса. Даже свое столетие актер отмечал на сцене. Четырехчасовым моноспектаклем.

Театралы же помнят Зельдина по «Дон Кихоту». Он и сам в каком-то роде был человеком из Ламанчи. Добрым и даже наивным бунтарем. Слова своего героя, которым рукоплескали залы, сам Зельдин повторял много раз. Как гимн такой яркой и долгой жизни.

Владимир Зельдин, народный артист СССР:

Вдохни всей грудью живительный воздух жизни. И задумайся над тем, как ты должен прожить ее. Не называй своим ничего, кроме своей души.

В родном театре Зельдина еще не обновили афиши. Смерть актера для коллег стала неожиданностью. Очередной спектакль с его участием был запланирован на 9 ноября. Говорят, заменить артиста некем. А если кто и сыграет, как он, то проживет, как Зельдин, едва ли.