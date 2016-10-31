Кинофестиваль «Листопад-2016»: 24 картины белорусских режиссеров представлены в игровой программе

Национальный конкурс на Минском международном кинофестивале «Лістапад» пока только готовится стать традиционным. Ему всего три года. Однако у зрителей картины в данной номинации с каждым разом вызывают всё больший интерес. И это неспроста, ведь то и дело фестиваль радует киногурманов разнообразным меню из белорусских фильмов.

Так, уже на грядущем 23-ем «Лістападзе» только в игровой программе будет представлено 24 картины наших соотечественников. В их числе уже нашумевшая работа Влады Сеньковой «Граф в апельсинах» и новое творение Никиты Лаврецкого «Любовь и партнерство». Кстати, этого молодого режиссёра зрители кинофестиваля, наверняка, запомнили по фильму «Белорусский психопат», который в прошлом году принёс Никите заветную победу.

Тем более что в этом году программа Национального конкурса будет предельно насыщена документальными картинами, которые уже стали визитными карточками нашей страны. Только молодые белорусские режиссёры представят на суд зрителей 9 фильмов.

Один из них – Артём Лобач. В прошлом году он дебютировал на минском кинофестивале с картиной «Путь в Дамаск: часть первая». В этом – молодой белорусский режиссёр расскажет зрителям совсем другую историю. Через киноленту «Беларускія песні: традыцыя адлегласці» он познакомит нас с удивительной палитрой белорусских народных песен.

Под другим углом взглянуть на музыкальные традиции белорусов на Минском кинофестивале «Лістапад» зрители смогут с помощью картины «Песні старой Еўропы – старажытныя беларускія народныя песні».

Белорусские фильмы, будь-то документальные, игровые или анимационные, уже сегодня постепенно входят в ритм мирового кинематографа, благодаря амбициозным, молодым и талантливым режиссёрам. А потому среди огромного количества картин из разных стран, которые будут представлены на фестивале «Лістапад – 2016», постарайтесь найти место и для отечественного кино.