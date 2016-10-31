Актер театра и кино Владимир Зельдин скончался в Москве в возрасте 101 года

Новости Беларуси. Не стало легенды. В Москве на 102-м году ушел из жизни актер театра и кино Владимир Зельдин. Народный артист СССР, обладатель десятков кинопремий.

За свою карьеру он сыграл более чем в 40 фильмах. Ему были подвластны, казалось, любые роли. Он был поручиком Ржевским в «Давным-давно», Ринальдо – в героической итальянской комедии «Ринальдо идет в бой», веселым клоуном в «Карнавальной ночи» – картине, которая принесла Зельдину особую славу.

С 1945 года Зельдин играл на сцене Центрального академического театра Российской армии. Часто ездил с военно-шефскими концертами по стране и за рубеж.

Артист не раз бывал в Беларуси. Семь лет назад в нашей стране прошел его творческий вечер.

Владимир Зельдин был старейшим актером на планете, кто в свои годы продолжал играть на сцене, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.