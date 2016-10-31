Конкурс лоскутного шитья собрал в Полоцке более сотни мастеров из пяти стран

Новости Беларуси. Представители пяти стран, а это более сотни мастеров, принимают участие в конкурсе лоскутного шитья, который проходит в Полоцке. Необычное творческое состязание в древнейшем городе Беларуси проходит в третий раз.

До середины октября организаторы приняли больше сотни работ от начинающих и маститых мастеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни уже начала работу выставка нестандартных картин и даже целых серий, объединенных общей тематикой. Вскоре в Полоцком центре ремесел и национальных культур проведут мастер-классы по лоскутному шитью авторы представленных работ. Итоги конкурса организаторы подведут 12 ноября.

Нина Ярмух, руководитель народного клуба лоскутного шитья Полоцкого центра ремесел и национальных культур:

Сейчас это ремесло на очень большом взлете. Это возвращение к истокам, истории человеческой в такое время, когда много вещей одноразовых. А тут сделано вручную и получается такая теплая душевная красота.