Прямой эфир

Конкурс лоскутного шитья собрал в Полоцке более сотни мастеров из пяти стран

31 октября 2016 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители пяти стран, а это более сотни мастеров, принимают участие в конкурсе лоскутного шитья, который проходит в Полоцке. Необычное творческое состязание в древнейшем городе Беларуси проходит в третий раз.

До середины октября организаторы приняли больше сотни работ от начинающих и маститых мастеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни уже начала работу выставка нестандартных картин и даже целых серий, объединенных общей тематикой. Вскоре в Полоцком центре ремесел и национальных культур проведут мастер-классы по лоскутному шитью авторы представленных работ. Итоги конкурса организаторы подведут 12 ноября.

Нина Ярмух, руководитель народного клуба лоскутного шитья Полоцкого центра ремесел и национальных культур:
Сейчас это ремесло на очень большом взлете. Это возвращение к истокам, истории человеческой в такое время, когда много вещей одноразовых. А тут сделано вручную и получается такая теплая душевная красота.

# Культура # Декоративное искусство

Другие новости рубрики

Все новости
Кинофестиваль «Листопад-2016»: 24 картины белорусских режиссеров представлены в игровой программе
31 октября 2016 09:21

Кинофестиваль «Листопад-2016»: 24 картины белорусских режиссеров представлены в игровой программе

Фестиваль современной восточно-азиатской культуры «Хиган» собрал в Минске поклонников аниме
30 октября 2016 09:40

Фестиваль современной восточно-азиатской культуры «Хиган» собрал в Минске поклонников аниме

За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
28 октября 2016 16:00

За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители