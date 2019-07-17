«Даже папа плакал»: Ксения Галецкая о победе на «Славянском базаре»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительница детского песенного конкурса на «Славянском базаре-2019» – Ксения Галецкая.

Ксения Галецкая выступила на главной фестивальной сцене со звездами белорусской и российской эстрады. Белоруска покорила детский музыкальный конкурс «Витебск-2019» и стала обладательницей Гран-при и «Золотой лиры».

Что происходило с тобой, когда ты узнала, что стала победительницей? Ксения Галецкая, победительница детского песенного конкурса на «Славянском базаре-2019»:

Это, наверное, был первый случай, когда я не контролировала свои действия. Я уже понимала, что осталась только я, уже первое место назвали, дипломы всем дали, и осталась только я. Думаю: «Так, Ксюша, если ты вдруг возьмешь Гран-при, то – не кричать. Потому что через номер – петь». И когда меня объявили, я так закричала! У меня голос немного осип, но потом все было нормально. И вообще – было столько радости! Были одновременно и слезы, и смеялась я. Очень классно! Мама, конечно, рада была. Вся семья плакала, даже папа плакал.

Кто за тебя болел? Ксения Галецкая:

В первую очередь, самая главная моя группа поддержки – моя семья: мои братья, сестра, мама, папа. И, конечно же, продюсерский центр «Спамаш». Они меня готовили, настраивали. И мы вместе шли к этой победе, и получилось у нас! Как ты готовилась к конкурсу? Ксения Галецкая:

Подготовка была действительно очень активная, очень серьезная. Мы готовились почти каждый день с марта месяца. Как узнали, что я буду представлять Беларусь на детском «Славянском базаре», и через день у нас началась подготовка. Мы ставили хореографию, музыкальные занятия, писали песни. Это были примерка костюмов, съемки, интервью. И вот это все помогло мне победить.

Как ты справляешься с волнением перед выходом на сцену? Ксения Галецкая:

За сценой, конечно же, было волнение. Потому что я понимала ответственность. Я уже была не просто Ксюша Галецкая, город Минск, а Ксения Галецкая - Беларусь. И поэтому я понимала, какая это ответственность. Обычно, когда я выхожу на сцену, я уже ни о чем не думаю: «О, сейчас я спою!». А во второй день вышла и думаю: «Так, Ксюша, надо спеть хорошо». Только когда музыка уже началась, я думала только о песне. Петь – это мечта с детства? Ксения Галецкая:

С первого класса мама решила меня отвести на вокал. Мне это не то чтобы «не, не хочу». Просто прикольно. А потом, когда начались первые победы, первые успехи, я уже начала понимать, как это круто. Как у меня начал голос развиваться в вокальном плане, мне это стало еще больше нравиться. Я уже сама каждый день рвалась: «Скорее бы занятие!». Вот так это было.

Чувствуешь ли ты симптомы «звездной болезни»? Ксения Галецкая:

Вроде бы нет. И не будет. Я просто понимаю, что надо двигаться дальше, надо работать дальше, чтобы были новые победы, новые успехи. И говорить, что «всё, я победила – значит, я совершенство»? Совершенству нет предела. Поэтому надо идти дальше, тренироваться. Как обычно, петь, ходить на конкурсы, фестивали, выступать. В каких конкурсах ты планируешь выступать? Ксения Галецкая:

Хотелось бы попробовать на Евровидении детском. Но посмотрим.