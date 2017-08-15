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«Давайте мы вас подвезем»: Александр Сухарев – о впечатлениях и курьезах пешего концертного тура

15 августа 2017 07:58
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В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» побывал певец и композитор Александр Сухарев и рассказал о своем очередном пешем концертном туре по городам Беларуси.

«Давайте мы вас подвезем»: Александр Сухарев – о впечатлениях и курьезах пешего концертного тура-1

Александр Сухарев, певец и композитор:
Дошагать до Шагала – это третий тур, он состоялся по маршруту Минск – Витебск. Приурочен он был к 130-летию со дня рождения Марка Шагала в первую очередь. И, конечно же, я планировал прийти на «Славянский базар». Все срослось: 4 июля утром я вышел и с Божьей помощью своими ногами дошел. Вечером 13 июля я был уже в Витебске на открытии «Славянского базара». По пути были остановки в Смолевичах, Жодино, Борисове, Холопеничах, Сенно, Ходцах и состоялось  5 концертов.

Я хочу сказать, если во время первого тура я был восторженным, задача второго тура – я просто шел к маме. Здесь я себе ставил другие цели. Пройдясь по маленьким деревням, я был удручен, потому что в маленьких деревнях грустно. Уважаемые белорусские звезды, просьба от жителей маленьких городков – делайте им нормальные билеты, они с удовольствием к вам придут на концерт.

Подробнее – в видеосюжете.

# Культура # Белорусские исполнители # Александр Сухарев

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