Цветы, краски и детская непосредственность: персональная выставка художника Светланы Катковой открылась в Минске

Новости Беларуси. На «Свидание» – в галерею Савицкого. В Минске открылась выставка Светланы Катковой. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и член Союза художников десятилетиями создает полотна, полные жизни и оптимизма. В мастерскую, где рождается прекрасное, заглянула съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. Полвека назад этот дом по собственному проекту построил художник Сергей Катков.

Он даже сам ездил в лес за бревнами и стал первым минчанином на Втором Сморговском переулке, которому разрешили возвести двухэтажный дом с мастерской. После смерти родителей в дом переехала их дочь Светлана. И вот уже 40 лет она живет и творит в этих стенах.

Светлана Каткова, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член Белорусского союза художников:

Я тут постоянно наблюдаю, живя здесь и зиму, и весну, и лето, и осень. И это мне очень нравится. Люблю очень цветы. Сама в основном выращиваю. У меня сад, который остался от отца. И цветы я люблю в саду. Потому что апостолы говорили: «Цветы на земле – это часть рая».

Цветы – главные, но не единственные герои картин. Им аккомпанируют восточные шали, декоративные фигурки или просто солнечный свет. Папа всегда учил смотреть на мир «широко открытыми глазами». Это качество свойственно детям. Но Светлане Катковой удается сохранять его на протяжении долгих лет. Поэтому на полотнах – свежие, ясные краски, а любовь к жизни видна в каждом прикосновении кисти к холсту.

Светлана Каткова, художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член Белорусского союза художников:

У меня сохранились работы детские, немножко есть, и, вы понимаете, там уже видно было, что это художник, его отношение ко всему. Очень любила сказки и такие сказочные интересные мотивы. Потом у меня дочка росла – то же самое. Я в ней в маленькой уже видела, что это художник.

Полотна, акварели и керамика Светланы Катковой находятся в частных собраниях многих стран мира, хранятся в Национальном художественном музее и фондах Министерства культуры Республики Беларусь. Две работы украшают собой стены Государственной Третьяковской галереи.