Экскурсия по местам Якуба Коласа: вспоминаем классика белорусской литературы

Сегодня мы всей страной вспоминаем поистине народного белорусского поэта Якуба Колоса. В честь такого дня памяти сотрудники Государственного литературно-мемориального музея Якуба Колоса решили провести автобусно-пешеходную экскурсию по местам столицы, связанным с жизнью поэта.

Естественно, мы не могли не попробовать попасть в этот автобус и не разведать все подробности. В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая культурно-образовательным отделом Государственного литературно-мемориального музея Якуба Колоса Мария Казакевич.