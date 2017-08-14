Центр помощи животным: человеческая забота и неравнодушие

Порой, когда человек сталкивается с дикими животными и птицами, которые попали в беду, он не знает, что делать… На выручку в таких ситуациях всегда готова прийти девушка с огромным сердцем Ирина Трояновская.

По образованию Ирина педиатр. Но она не может пройти и мимо беды, которая коснулась братьев наших меньших. Девушке везут израненных и искалеченных животных со всей Беларуси – сарафанное радио работает быстро.

Чаще всего люди везут к Ирине, которая сейчас обустраивает вольеры и клетки, сов, грачей, ворон, аистов, зайцев, лис… Бывало, что приходилось спасать енотовидных собак и куниц. За прошлый год девушка выходила больше 30 животных и птиц. Помочь хочется всем. И животные это чувствуют – сразу доверяются в заботливые руки и принимают помощь.

После того, как животное или птица получило помощь, окрепло, Ирина старается выпустить его в естественную среду обитания. Но порой это невозможно сделать, если зверь, к примеру, не может самостоятельно добывать себе пищу. Тогда приходится оставлять «квартиранта» здесь на постоянное место жительства.

В центр помощи животным всегда поступают новые обитатели. Иногда им удается находить опекуна.

Интересно, что спасенные животные и птицы прекрасно соседствуют друг с другом. Видимо, чувствуют, что их объединяет человеческая забота и неравнодушие.