«Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести». Как создают уникальные иконы в Копыле

Новости Беларуси. Несколько сотен икон в уникальной технике. В Копыле вот уже четверть века создают необычные произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Несколько сотен икон в уникальной технике. В Копыле вот уже четверть века создают необычные произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это результат работы рук Натальи Панасюк. Женщина приехала в нашу страну из Казахстана и в местном приходе освоила до этого неизвестное ей занятие.
Кроме художественной реставрации, мастерица владеет искусством рельефной металлопластики – украшает образа художественной фольгой, а с недавнего времени еще и бисером.
Наталья Панасюк, реставратор икон:
Чтобы заниматься иконами, нужно духовную жизнь вести: молиться, вычитывать акафисты, каноны. Только иконы делаются с благословения священников.
Художественными материалами для новых произведений помогают прихожане. Только в Копыльской Спасо-Вознесенской церкви около 120 образов рук этого мастера. Иконы, созданные Натальей Панасюк, можно встретить по всей Беларуси, в России, Украине и даже Израиле.