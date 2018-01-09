«Я ехал на грузовике перед двумя тройками, и меня держали два дюжих мужика». Как Юрий Иванов снимал свои лучшие работы

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – легенда белорусской фотографии, фотокорреспондент, который в 1987 году вошёл в число ста лучших фотографов мира, автор знаменитого снимка в Вискулях о распаде Советского Союза, лауреат премии World Press Photo в номинации «Повседневная жизнь», автор снимка, признанного в 1990 году «Лучшей фотографией мира за 10 лет» – Юрий Иванов. Как фотографировать зимой? Есть ли какие-то секреты, специальные подходы? Юрий Иванов, фотограф:

Чтобы фотографировать зимой, нужно быть тепло одетым, чтобы руки не закоченели. О том, как это всё в результате получается, написал моё друг, поэт Фёдор Боровой. У него даже есть песня такая, там такие слова: «Мгновение, на фото бьётся жизнь, сюжет застыл в истории навечно. Жизнь с высоты полёта, оглянись! Мгновение уходит в бесконечность». Если это уходит в бесконечность, есть фотографии моих коллег: Юрия Сомова, Макса Альберта, Михаила Ананьева и Сергея Плыткевича – они уже в вечности, они уже остановленное мгновение.

Когда приятнее снимать зимой или летом? Юрий Иванов:

Для меня нет разницы: зима, лето, весна или осень. Увидел, заволновалось сердце – фотографирую.

Вы любите себя фотографировать? Юрий Иванов:

Вы знаете, если я любил себя фотографировать, у меня были бы снимки с Петром Машеровым или с Маршалом Баграмяном. Нет, я люблю быть с другой стороны. Как вы создаёте свои фотошедевры? Как происходил процесс съёмки в Вискулях? Юрий Иванов:

Это была обыкновенная работа. Я просто там был один из фотографов. Каким-то чутьём почувствовал, что что-то должно произойти. Когда пронёсся слух, что все едут в Беловежскую пущу. Я чудом оказался там.

Была ли такая фотография, когда вы случайно взяли в руки фотоаппарат и неожиданно сняли чудо? Юрий Иванов:

Ничего случайного не бывает. Бывает так, что я что-то организовываю. Однажды я пригласил «Песняров» в Мстиславль, тогда я делал книгу о Мстиславле вместе с Короткевичем. Там был конезавод, они там тяжеловесов выращивали и продавали по всему миру. Я думаю, как показать этих тяжеловесов? Я говорю: «Володя, там, на тройках, давай покатаемся, я карточку сделаю тебе на память». Он согласился, и мы через месяц заранее всё подготовили. Я ехал на грузовике перед двумя тройками, и меня два дюжих мужика держали, чтобы я не выпал.

Это «Зимняя симфония». В Беловежской пуще выпал такой снег, красота! И я решил, чтобы скрипка там сыграла. По секрету скажу вам, что скрипка на морозе не играла, она выдавала только дикие звуки. Эта девочка была студенткой музыкального училища, мы приехали с директором и преподавателями. Они решили посмотреть, как создаётся, как вы сказали, фотошедевр.