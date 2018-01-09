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Музей древнего человека появится в Беловежской пуще

09 января 2018 09:50
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще появится музей древнего человека и аналог первобытной стоянки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей древнего человека появится в Беловежской пуще-1

Музей древнего человека появится в Беловежской пуще-3

Необычная экспозиция разместится на песчаной возвышенности вблизи деревни Каменюки. Строительные работы там были начаты в 2017 году. За это время возведена въездная группа музея с двустворчатыми воротами, сооружены мосты, дорожки и окружной оборонительный вал. Уже в 2018 году там построят двухрядные оборонительные стены.

# Культура # Фотофакт # Музеи Бреста

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