Музей древнего человека появится в Беловежской пуще

Необычная экспозиция разместится на песчаной возвышенности вблизи деревни Каменюки. Строительные работы там были начаты в 2017 году. За это время возведена въездная группа музея с двустворчатыми воротами, сооружены мосты, дорожки и окружной оборонительный вал. Уже в 2018 году там построят двухрядные оборонительные стены.